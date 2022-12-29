الصحة: اعتماد مشروع النظام الأساسى لصندوق مواجهة الطوارئ الطبية

القاهرة - سامية سيد -

جاء ذلك خلال ترأس الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، مساء أمس الأربعاء، اجتماع مجلس إدارة صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، لمناقشة آليات منظومة العمل بالصندوق.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، الى أن الاجتماع ناقش مشروع اللائحة التنفيذية، والاتفاق على الأسس المنظمة للصندوق والضوابط التي يتم العمل بها، بما يساهم في تحقيق أهداف الصندوق والتي تتمثل فى دعم تمويل الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وضمان استدامتها في حالات الكوارث والطوارىء الطبية والأزمات والجوائح الصحية.

وأوضح "عبدالغفار" ان الصندوق يهدف إلى تمويل حالات الحوادث الكبرى وحالات العناية المركزة والأطفال المبتسرين، وتقديم الدعم لعمليات التطعيم والتحصين الدوري الذي يقوم به القطاع الصحي ضد الأمراض المعدية، بالإضافة إلى دعم القضاء على قوائم الانتظار للمرضى ومنع تراكمها.

وقال "عبدالغفار" إن الوزير أكد خلال الاجتماع على أهمية تعظيم موارد الصندوق وتنميتها عن طريق الاستثمارات، ومتابعة ذلك من خلال لجان الاستثمار والحوكمة التي يتم تشكيلها، لضمان استدامة التمويل.

ولفت "عبدالغفار"، إلى اختصاصات مجلس إدارة الصندوق أبرزها الإشراف على تنفيذ السياسات العامة والخطط الرئيسية التي يقرها مجلس أمناء الصندوق، وكذلك الإشراف على سير العمل بالصندوق، ومراجعة الموقف المالي له بصفة دورية، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من إنشائه.