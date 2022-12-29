شكرا لقرائتكم خبر عن "المرور" يؤمن الطرق السريعة والداخلية خلال احتفالات رأس السنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعدت الإدارة العامة للمرور وإدارة مرور القاهرة والجيزة، لتأمين احتفالات أعياد رأس السنة والميلاد، ووضعوا خطط لتسهيل عمليات وصول المواطنين إلى أماكن المنتزهات والكنائس ودور العبادة والمعاهد التابعة للأقباط وأماكن التجمعات المتوقعة، مثل المولات والكافيهات ومجمعات الأديان، للعمل على ملاحظة حركة السيارات على مدار اليوم بالكامل.

ونشرت الإدارة العامة للمرور، العديد من الخدمات المرورية بجميع الطرق الرابطة يين المحافظات، بالتواجد المكثف لكافة الخدمات الأمنية على الطرق السريعة، وتشديد الحملات على السيارات، لتأمين رحلات المواطنين خلال احتفالات أعياد الميلاد.

كما كثفت إدارة المرور من تواجد الخدمات سيارات الإغاثة والدفع الرباعى أعلى الطرق، مع تكثيف حملات الرادار والكشف عن الإطارات، والكشف عن متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة، لمنع وقوع أى حوادث مرورية أعلى المحاور، مع ملاحظة حركة السيارات ومراقبتها بواسطة الكاميرات.

وعززت الإدارة العامة لمرور القاهرة والجيزة، من انتشار الخدمات المرورية بمحيط الكنائس لعمل حرم آمن ومنع الانتظار الخاطئ للسيارات، مع تفتيش السيارات المتروكة، بالتنسيق مع إدارتى الحماية المدنية، بالتزامن مع احتفالات رأس السنة الميلادية وأعياد الميلاد، مع فرض الأكمنة الثابتة والمتحركة على كافة الطرق الداخلية والرابطة بين المحافظات.

كما أجرت إدراتى مرور القاهرة والجيزة، تحويلات مرورية بمحيط جميع الكنائس، وتم توجيه السيارات إلى طرق بديلة من الطريق الذى تتواجد به الكنائس، ويتواجد رجال المرور بجميع الطرق التى وضعتها إدارات المرور بمحاور بديلة مع تدعيمها بالأوناش المرورية، لرفع أى معوقات مرورية، كما يتم رفع أى سيارات متروكة بمحيط دور العبادة أو المنشآت الشرطية والحيوية .