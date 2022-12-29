شكرا لقرائتكم خبر عن 297 ألف عملية جراحية.. حصاد جهود المستشفيات الجامعية لإنهاء قوائم الانتظار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير صادر عن وزارة التعليم العالى ومقدم إلى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى من الدكتور حسام عبد الغفار أمين مجلس المستشفيات الجامعية، عن جهود ودور المستشفيات الجامعية للنهوض بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالإضافة إلى حصاد مشاركة المستشفيات الجامعية فى مبادرة الرئيس السيسى لإنهاء قوائم انتظار العمليات الجراحية.

وأكد التقرير أن المستشفيات الجامعية شاركت في مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنهاء قوائم انتظار العمليات الحرجة والتدخلات الجراحية العاجلة، حيث أجرت 297 ألفا و967 عملية، من إجمالي التدخلات الجراحية التي تضمنت 33 ألفا و679 جراحة أورام، و80 ألفا و687 جراحة عيون، و122 ألفا و427 قسطرة قلبية، و13 ألفا و625 جراحة قلب مفتوح، علاوة على 1084 عملية زراعة قوقعة، و498 عملية زراعة كبد، و244 زراعة كلى.

وبلغ عدد المستشفيات الجامعية على مستوى الجمهورية 120 مستشفى، منهم 70 مستشفى تقدم خدمات طبية متعددة التخصصات، والباقي مستشفيات متخصصة في الأورام، والصحة النفسية، وصحة المرأة، وطب المسنين، ومستشفيات الطوارئ، والجهاز الهضمي، وأمراض العيون، وأمراض الكلى.

وكان الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث والعلمي، أكد أن منظومة المستشفيات الجامعية شهدت خلال عام 2022 العديد من الإنجازات المتميزة التي تمت على قدم وساق وفق الخطة الاستراتيجية الشاملة التي تتبناها الدولة لدعم وتطوير المستشفيات الجامعية، وفى ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بأهمية تسريع وتيرة ما يتم بذله من جهود لتطوير منظومة الصحة في مصر، وتطوير القدرات المادية والبشرية العاملة في هذا القطاع الحيوى، بما يساهم فى تحسين الخدمة الطبية المقدمة إلى المواطنين، والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية لهم.