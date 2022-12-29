شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تواصل عقد مقابلات المرشحين للعمل بامتحانات الدبلومات الفنية 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عقد مقابلات المشاركين فى أعمال امتحانات الدبلومات الفنية 2023، كرؤساء لجان ووكلاء لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة لامتحانات الدبلومات الفنية 2023، لجميع النوعيات "زراعي وصناعي وتجاري وفندقي"، حيث تعقد اليوم الخميس 29 ديسمبر 2022 مقابلات المرشحين من قطاع التجاري والفندقي والصناعى.

جدير بالذكر أن امتحانات الدبلومات الفنية 2023، تبدأ 27 مايو المقبل، وحددت وزارةً التربية والتعليم ضوابط الترشح لأعمال امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2022/2023 وهى كالتالى:

الموانع العامة:

- الحرمان من أعمال الامتحانات طبقا للحالات المنصوص عليها بالقرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992.

- الإحالة للمحاكمة التأديبية أو الجنائية في جريمة تتعلق بأعمال الامتحانات أو تمس الشرف والأمانة.

- أن يكون من غير العاملين التابعين لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.





الموانع الخاصة:

- ألا يكون لديهم أي مانع من المواقع الآتية: أن يكون شاغلا لوظيفة مدير عام إدارة تعليمية أو مدير عام التعليم الفني حربنا على الصالح العام.

- أن يكون من العاملين بالمدارس الثانوية الفنية (صناعي - زراعی - تجاری - فندقي)، رأي يكون من القائمين بالتدريس للطلاب المتقدمين للامتحان سواء كان ذلك بالمدارس الرسمية أو الخاصة أو بالفصول المسائية أو أية جهة أخرى أو المدارس المتقدم منها الطلاب أن يكون لديه أقارب من العاملين باللجنة المرشح لها حتى الدرجة الرابعة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم الشروط الخاصة للتقدم لأعمال امتحانات الدبلومات الفني بشأن من يكلف رئيس أو وكيل لجنة نظام ومراقبة، ورئيس أو وكيل لجنة إدارة، وأن الحصول على مؤهل عال بالنسبة الرئيس اللجنة ويفضل ذلك بالنسبة الوكيل اللجنة، وأن يكون المرشح من العاملين بالتعليم الفني وتجاري فندقي - زراعي - صناعي للعمل المرشح له رئيسا أو وكيلا، وأن يكون كل من رئيس اللجنة أو وكيل اللجنة شاغلا للدرجة الوظيفية الأولى أو ما يعادلها من وظائف المعلمين معلم أول أعلى الأقل.