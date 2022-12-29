شكرا لقرائتكم خبر عن صفحة الخليج 365 على فيس بوك تتخطى 27 مليون متابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يوما بعد يوم ”الخليج 365” يؤكد أنه جدير بأن يتربع على عرش الصحافة الرقمية في السنوات الأخيرة، تزامنا مع الاحتفالات بقدوم العام الجديد 2023، ليواصل ريادته ليس فقط على مستوى الصحافة الورقية والإلكترونية، ولكن أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي والمحتوى الرقمى الجديد الجاذب، فالأرقام دائما ما تتحدث عن نفسها، حيث وصل الحساب الرسمى لـ ”الخليج 365” على فيس بوك إلى أكثر من 27 مليون متابع، وهو ما يعزز تفوق الخليج 365، من خلال الخدمات المختلفة التى يقدمها سواء على الموقع الإلكترونى أو الجريدة الورقية أو الحسابات المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعى.



صفحة الخليج 365

أكثر من 27 مليون متابع من مصر والوطن العربى وكثير من دول العالم، يبحثون دوما على الحقيقة وتأكيد المعلومات الموجودة هنا وهناك، وهو ما يتوفر لهم عبر نافذة الخليج 365 على فيس بوك، والتي تقدم الكثير والعديد من الخدمات الإخبارية والمصورة والمرئية، على مدار 24 ساعة يوما، بجانب التفاعل مع رواد مواقع التواصل الاجتماعى، والتي يهم الخليج 365 في المقام الأول تقديم خدمة عالية المستوى لهم.