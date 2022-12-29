شكرا لقرائتكم خبر عن مديريات التموين تواصل إرسال طلبات إضافة المواليد على البطاقات للوزارة كل أسبوع والان مع تفاصيل الخبر
وتستهدف وزارة التموين والتجارة الداخلية إضافة مواليد الأسر الأولى بالرعاية على بطاقات التموين بحد أقصى 4 أفراد للبطاقة فمثلا البطاقة المقيد بها فردين "زوج وزوجة" يحق لها إضافة 2 من الأبناء والبطاقة المقيد بها 3 أفراد تستطيع إضافة فرد آخر، لصرف السلع الغذائية بقيمة 50 جنيها شهريا لكل فرد مقيد على البطاقة من خلال فروع المجمعات الاستهلاكية ومنافذ الصرف المنتشرة على مستوى كافة محافظات الجمهورية، بجانب صرف الخبز المدعم بقيمة 5 قروش للرغيف بمعدل 5 أرغفة يوميا لكل فرد مقيد بالبطاقة التموينية، حيث توفر وزارة التموين ما يقرب من 31 سلعة وصنف من السلع على بطاقة التموين ضمن المقررات التموينية مع استمرار صرف الدفعة الرابعة من منحة الدعم الاستثنائي للأسر الأولى بالرعاية، حيث يستمر صرف الدعم الاستثنائي للفئات الأولى بالرعاية حتى 30 يونيو 2023.