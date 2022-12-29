شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: 22 ألفا و500 متعايش مع الإيدز فى مصر ويلقون الرعاية بالمجان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة هبة السيد، مدير البرنامج الوطنى للإيدز بوزارة الصحة والسكان، أن مصر نجحت فى توفير كافة الخطوط العلاجية لمرض الإيدز بالمجان للمرضى، مشيرة إلى أن مصر تستهدف القضاء على المرض أو الوصول لأقل معدلات الانتشار، مضيفة أن هناك توسعا فى عيادات الفحص والكشف والتحليل وصرف العلاجات.

وكشفت الدكتورة هبة السيد، مدير البرنامج الوطنى للإيدز بوزارة الصحة، فى تصريح لـ"الخليج 365"، أنه يوجد 22 ألفا و500 متعايش مع المرض بمصر وجميعهم يلقون الرعاية الكاملة، مشيرة إلى الخدمات التى تقدمها الوزارة للمصابين بفيروس نقص المناعة البشرى المسبب للإيدز، مشيرة إلى أن الخدمات تتضمن الفحص والمشورة المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرى، حيث يتم عمل الفحص المعملى فى سرية تامة.

وقالت إن الخدمات تتضمن الدعم الاجتماعى المتكامل للمصابين بالفيروس وذويهم، بالإضافة إلى الرعاية الإكلينيكية للمصابين بالفيروس مع تقديم العلاج مجانا من خلال مراكز العلاج بمستشفيات الحميات بجميع محافظات الجمهورية.

وأضافت أنه يمكن الاستفسار عن كافة الخدمات عبر الخط الساخن 0233152802 أو 08007008000 أو 0233152801.