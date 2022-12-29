شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على عدد أعضاء مجلس الكنائس العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأسس مجلس الكنائس العالمى عام 1948، ويقع مقر فى جينيف بسويسرا، ويتضمن معظم الكنائس البروتستانتية والأرثوذكسية، لكنه لا يتضمن الكنائس الكاثوليكية، وهى موجودة فيه فقط بصفة مراقب، وبلغت عضوية هذا المجلس نحو 345 كنيسة من 150 دولة، وذلك فى عام 2013م، ويتبعها أكثر من 590 مليون نسمة.

وتأسست خلال القرنين الماضى والحالي عبر العالم عدة مجالس للكنائس، نتيجة للعمل المسكونى، وما تضمنه من صلوات مشتركة بين الكنائس ومؤتمرات مسكونية، تمثلت في مجالس محلية وإقليمية وعالمية.

والتقى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، فى وقت سابق، فى المقر البابوى بالقاهرة، وفد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الذى شارك فى اجتماع الجمعية العامة الحادية عشرة لمجلس الكنائس العالمى WCC "بكارلسروَه" بألمانيا فى الفترة من 31 أغسطس إلى 8 سبتمبر والذى شارك فيه حوالى 4 آلاف شخص من جميع أنحاء العالم وهو يعد التجمع المسيحى الأكثر تنوعًا فى العالم. واُنتُخِب صاحبا النيافة الأنبا توماس والأنبا أبراهام لعضوية اللجنة المركزية المكونة من مئة وخمسين عضوًا، وتعمل اللجنة المركزية لمجلس الكنائس العالمى كهيئة رئيسية لصنع القرار فى مجلس الكنائس العالمى، كما اُنتُخِب الأنبا توماس لعضوية اللجنة التنفيذية لمجلس الكنائس العالمى التى تضم عشرين عضوًا، وتعمل اللجنة التنفيذية على تعيين موظفى البرامج، ومراقبة العمل الجاري، والإشراف على الميزانية التى تقرها اللجنة المركزية.

وفى سياق متصل، يترأس قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية قداس عيد الميلاد المجيد بالعاصمة الإدارية الجديدة يوم 6 يناير المقبل، وأعلن المركز الإعلامى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية عن ترتيبات الاحتفال بعيد الميلاد المجيد لعام 2023.

وذكر المركز أن تغطية قداس عيد الميلاد المجيد سيكون مساء يوم الجمعة الموافق 6 يناير، فى كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، وأشار إلى أنه يجرى استقبالات قداسة البابا تواضروس الثانى للمهنئين بالمقر البابوى بالقاهرة صباح يوم العيد الموافق السبت 7 يناير.

وأوضح المركز أنه ستتواجد فرق العمل التابعة للقنوات الفضائية فى ساحة الكاتدرائية فى المكان الذى يحدده مسئولو الأمن، وسيتم الانضمام لبث التليفزيون المصرى للقنوات التى تريد بث القداس على الهواء.