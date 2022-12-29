شكرا لقرائتكم خبر عن كهرباء الإسكندرية: تنفيذ 99% من طلبات العدادات الكودية بالمبانى المخالفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس إيهاب الفقى رئيس شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء للشؤون المالية والتجارية والموارد البشرية، أنه تم تكثيف العمل بجميع الإدارات لسـرعة إنهاء المعاينات وإعداد المقايسات وتركيب العدادات لمقدمى طلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة لتركيب العدادات الكودية علي المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية.

وأوضح الفقى فى تصريحات خاصة لـ" الخليج 365" أن إجمالي عدد الطلبات المقدمة على المنصة حتى 23 ديسمبر بلغ 180 الف 982 طلب، تم إنهاء المعاينات لعدد 138 الف 943 طلب، وبلغ عدد مقايسات العدادات المسددة عدد 98 الف 598 مقايسة , وقد تم تركيب عدد 98 الف 341 مقايسة بإجمالي عدد 122 الف 425 عداد بنسبة تنفيذ 99% , ويتم تركيب الطلبات المسددة أولاً بأول ، ولا يوجد أى تأخير لدى الشركة .

وأضاف الفقى أنه تم تكثيف حملات شرطة الكهرباء لضبط سرقات التيار والمخالفات من خلال الإمداد بالفنيين والعمالة المدربة ووسائل النقل اللازمة , وقد أسفرت المجهودات عن ضبط عدد 282137 حالة خلال العام المالي الماضي , وتم ضبط عدد 89777 حالة خلال الفترة من 1/7/2022 حتى 31/10/2022 و تم استرداد مبالغ ب197 مليون جنيه و بالتالى نجحت الشركة في خفض نسبة الفقد بالشركة من من 16.3 % الى 14.9 % مقارنه بالسنة الماضية بواقع 2.6%.