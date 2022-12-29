شكرا لقرائتكم خبر عن راقبوا السماء.. القمر يقترن بكوكب المشترى اليوم فى منظر بديع بسماء مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد سماء مصر والوطن العربى، اليوم الخميس، اقتران القمر بكوكب المشترى فى منظر بديع، حيث سيفصل بينهما حوالى درجتان، حيث يرصدان عاليًا باتجاه الأفق الجنوبي، سيحدث هذا الاقتران والقمر بعمر ستة أيام وهو ألمع بقعة في سماء الليل.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها أن وجود القمر قرب المشترى يقصد به على قبة السماء فقط فهما ليسا قريبين من بعضهما البعض في الفضاء.

وكوكب المشترى رابع ألمع جسم في قبة السماء بعد الشمس والقمر والزهرة، وسيظهر كنقطة بيضاء ساطعة للراصد بالعين المجردة وعند رصده من خلال المنظار أو تلسكوب صغير سيشاهد قرص الكوكب وحوله أقماره الأربعة الكبيرة التي تعرف بـ"أقمار غاليلو "، وهي: غانميد، كاليستو، يوروبا، ايوا، حيث تظهر كنقاط ضوئية صغيرة قرب الكوكب.

وخلال ساعات الليل تنتقل هذه الأجرام ظاهرياً نحو الغرب نتيجة دوران الأرض حول محورها ولكن الحركة الحقيقية للقمر هي نحو الشرق بالنسبة للنجوم.

فبمراقبة موقع القمر في نفس الوقت كل يوم يلاحظ بأن حركته تكون نحو الشرق بالنسبة للنجوم والكواكب في دائرة البروج، لذلك في اليوم التالي سيلاحظ أن القمر قد ابتعد عن المشترى مندفعا نحو الشرق وهي حركته الطبيعية في مداره حول الأرض.