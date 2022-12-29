شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تحذر: شبورة على الطرق خلال الأيام المقبلة وأمطار خفيفة برأس السنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمود الغاياتي، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد، يستمر معنا الطقس المعتدل والمستمر على أغلب مناطق الجمهورية، مشيرا إلى أن الطقس خريفى لطيف خلال ساعات النهار على الجزء الشمالى بالجمهورية، مثل محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة وسيناء، وحتى محافظات الساحل الشمالى ومحافظات شمال الصعيد.

وأضاف الدكتور محمود الغاياتي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "خبر اليوم" على قناة "on"، أنه كلما اتجهنا جنوبا ترتفع درجات الحرارة تدريجيا، لكن أعلى درجات حرارة متوقع أن نسجلها خلال الأيام المقبلة على ساعات النهار بمحافظات جنوب الصعيد والتى تصل من 23 إلى 24 درجة مئوية.

واكد الدكتور محمود الغاياتي أنه من المتوقع أن تستمر درجات هذه الحرارة ربما على أسبوع مقبل على الأقل، ودرجات الحرارة على القاهرة تتراوح من 20 إلى 19 درجة مئوية، وخلال ساعات الليل تنخفض درجات الحرارة كبير، والصغرى بالقاهرى ما بين 11 و 12 درجة مئوية، ومحافظات شمال الصعيد أبرد وتصل لـ 9 و8 درجات ليلا.

تابع، الدكتور محمود الغاياتي إن المناطق المرتفعة تتراوح درجات الحرارة بها ليلا ما بين 4 إلى 5 درجات مئوية، موضحا أننا نتأثر بكتل هوائية تمر على جنوب شبه الجزيرة العربية باعتبارها مناطق دافئة إلى حد ما أو مرتفعة مرورا بالبحر المتوسط ثم مصر.

وأشار الدكتور محمود الغاياتي إلى أن هناك فرص للأمطار على السواحل الشمالية الغربية مثل الإسكندرية ومطروح، موضحا أن الأمطار متوقع ان تمتد على مدار الأيام المقبلة لتشمل المناطق الأولى من محافظات الوجه البحرى وستكون خفيفة بدءا من اليوم وغدا، وربما تصل فى بعض الأيام لأن تكون متوسطة.

وحذر الدكتور محمود الغاياتي من الشبورة المائية التى ربما تكون كثيفة على بعض المناطق والطرق خلال الأيام المقبلة، وليلة رأس السنة تشير الخرائط إلى أن الأمطار ستكون على السواحل الشمالية الغربية، من خفيفة لمتوسطة.