شكرا لقرائتكم خبر عن الغرف التجارية: تنظيم 5 شوادر "أهلا رمضان" بكل محافظة.. وركن بالسلاسل بأسعار مخفضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مجدى الوليلى عضو اتحاد الغرف التجارية، أنه كل عام نقوم بتنظيم مبادرة بمشاركة وزارة التموين مع الغرف التجارية لتنفيذ مبادرة "أهلا رمضان" والتى تبدأ فى أول شهر شعبان، ولكن نظرا للأحداث التى تمر بها البلاد منها الأحداث الاقتصادية العالمية كانت توجيهات الرئيس السيسى أن يتم التبكير بهذه المبادرة وأن تبدأ اعتبارا من الأسبوع الأول من العام الجديد.

وأضاف مجدى الوليلى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "خبر اليوم" على قناة "on"، أنه سيتم تنظيم شوادر "أهلا رمضان" فى 27 محافظة، بحيث يكون فى كل محافظة 5 شوادر على الأقل، وأن تكون الشوادر متناسبة مع التعداد السكانى لكل محافظة.

تابع مجدى الوليلى، تم عقد اجتماع مكبر مع وزيرا التموين، والتجارة والصناعة وكبرى الشركات المنتجة للسلع الاستراتيجية وكثير من المنتجات مع وجود جميع السلاسل وتم الإتفاق على أن تتحمل الشركات الكبرى منتج يكون بسعر مخفض بسعر التكلفة ويتم عرضه فى ركن خاص بالسلاسل يكتب عليه "أهلا رمضان" بسعر التكلفة.

أوضح مجدى الوليلى، أن الشوادر فرصة جيدة للمواطنين لأن يتاح لهم السلع بأسعار مخفضة، موجها رسالة للمواطنين بألا يتكالبوا على السلع، حيث وعدت وزارة التموين بتوفير هذه الشوادر بأسعار تنافسية ويجب ألا نخلق الأزمة بالتسرع فى تخزين السلع.

وفى وقت سابق، قال نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية عادل ناصر، إنه تم عقد العديد من الاجتماعات لإقامة معارض «أهلا رمضان» بداية من أول يناير المقبل وحتى نهاية الشهر الكريم لتوفير السلع للمواطنين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج رأي عام، المذاع على قناة tenانه تم التنسيق على أن تعقد كل محافظة ما لا يقل عن 5 معارض، وهناك بعض المحافظات سوف تقيم 20 و30 معرض حسب الكثافة السكانية لكل محافظة، بالتنسيق مع كل المحافظين كل محافظة على حدى ومع الاتحاد العام للغرف التجارية، بحيث كل معارض «اهلا رمضان» ستبدأ بداية من يناير في جميع محافظات جمهورية مصر العربية، مشيرا إلى ان السلع الاستراتيجية التي يحتاجها المواطن يوميا هي الأساس في المعروضات التي سيتم عرضها داخل المعارض، مثل السكر والزيوت بكافة انواعها، والدقيق، والمكرونة، والسمنة»، مضيفا عن اسعار السلع أن: «وزير التموين كان في اجتماعه احضر كافة المصنعين والمستوردين لهذه السلع، وأخبرهم أنه يريد تخفيض لا السلع لا يقل عن 15% أو 20%، عن باقي السلع المتواجدة خارج المعارض».