20 نصيحة بيئية لاستخدام التكنولوجيا.. أبرزها الاعتماد على الـ"E-mail" لتوفير الورق

القاهرة - سامية سيد - حدد كتيب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الصديقة للبيئة "الخضراء"، الصادرعن وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة الاتصالات، والمنشور على الصفحة الإلكترونية الرسمية للوزارة عدد من الارشادات الصديقة للبيئة منها:

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012