أخبار مصر

ننشر مواقيت الصلاة الخميس 29/12/2022 بمحافظات الجمهورية

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الخميس 29/12/2022 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الخميس فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.  

 

مواقيت الصلاة فى القاهرة

 

وقت صلاة الفجر 5:17  ص

موعد صلاة الظهر 11:57 ص

موعد صلاة العصر 45: 2

موعد صلاة المغرب 5:04 م

موعد صلاة العشاء  6:26

 

الإسكندرية         

وقت صلاة الفجر 5:24 ص

موعد صلاة الظهر 12:01

موعد صلاة العصر 2:47

موعد صلاة المغرب 5:05 م

موعد صلاة العشاء 6:29 م.  

     

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 5:14

موعد صلاة الظهر 11:52 م

موعد  صلاة العصر 2:40 م 

موعد صلاة المغرب 4:59 م

موعد صلاة العشاء 6:21  م.         

  

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

 

وقت صلاة الفجر 5:02

وقت صلاة الظهر 11:44 

موعد صلاة  العصر 2:37 م

وقت صلاة المغرب 4:57 م

وقت صلاة العشاء 6:17 م.     

 

مواقيت الصلاة فى أسوان 

 

وقت صلاة الفجر 5:04  ص

موعد صلاة الظهر 11:50 ص

موعد صلاة العصر 48: 2

موعد صلاة المغرب 5:10 م

موعد صلاة العشاء 6:27

 

 

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا