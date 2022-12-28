شكرا لقرائتكم خبر عن الغرف التجارية: معارض أهلا رمضان أول يناير.. وخصومات تصل إلى 20% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية عادل ناصر، إنه تم عقد العديد من الاجتماعات لإقامة معارض «أهلا رمضان» بداية من أول يناير المقبل وحتى نهاية الشهر الكريم لتوفير السلع للمواطنين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج رأي عام، المذاع على قناة tenانه تم التنسيق على أن تعقد كل محافظة ما لا يقل عن 5 معارض، وهناك بعض المحافظات سوف تقيم 20 و30 معرض حسب الكثافة السكانية لكل محافظة، بالتنسيق مع كل المحافظين كل محافظة على حدى ومع الاتحاد العام للغرف التجارية، بحيث كل معارض «اهلا رمضان» ستبدأ بداية من يناير في جميع محافظات جمهورية مصر العربية، مشيرا إلى ان السلع الاستراتيجية التي يحتاجها المواطن يوميا هي الأساس في المعروضات التي سيتم عرضها داخل المعارض، مثل السكر والزيوت بكافة انواعها، والدقيق، والمكرونة، والسمنة»، مضيفا عن اسعار السلع أن: «وزير التموين كان في اجتماعه احضر كافة المصنعين والمستوردين لهذه السلع، وأخبرهم أنه يريد تخفيض لا السلع لا يقل عن 15% أو 20%، عن باقي السلع المتواجدة خارج المعارض».

وتابع: يتحمل الاتحاد العام للغرف كافة نفقات المعرض من إقامة وكهرباء ومياه مع المحافظة التابع لها الغرفة التجارية، مؤكدا أن "اللي بيحب يعرض لا يدفع أي تكلفة نهائيا، ونعطيه مكان متوفر به كل شئ من كهرباء ومياه ومكان للعرض دون أي مقابل".