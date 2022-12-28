شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يزور مصابى التدافع بمدرسة الشهيد أحمد جمال بالعمرانية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مستشفيات أم المصريين والهرم للإطمئنان على الحالة الصحية للطالبات من مصابى حادث التدافع الذى وقع بمدرسة الشهيد أحمد جمال بحى العمرانية اليوم والذى أسفر عن إصابة 7 طالبات تم نقلهن لمستشفى أم المصريين لتشخيص حالاتهن وتلقيهن العلاج اللازم.

وأطمأن محافظ الجيزة على حالة الطالبات أية هانى ونورا على واللاتى تخضعان للمتابعة الصحية بمستشفيات أم المصريين والهرم بعد خروج الـ5 حالات الأخرى لتحسن حالتهم الصحية، حيث وجه المحافظ وكيل وزارة الصحة ومديرا المستشفيات بالمتابعة الدورية للحاله الصحية للطالبتان وتوفير الرعاية الصحية اللازمه لهم لحين تمام شفائهم وعودتهم الي منازلهم.

وتفقد محافظ الجيزة عدد من أقسام مستشفي أم المصريين لمتابعه سير العمل وتلقى المترددين لخدمات الرعاية الصحية ووجه بإتخاذ مايلزم من إجراءات لتوفير أقصى رعاية صحية للمرضى من المواطنين.

رافق المحافظ خلال زيارته، محمد نور السكرتير العام المساعد، ووكيل مديرية الشئون الصحية بالجيزة، ورؤساء أحياء جنوب الجيزة والطالبية والهرم، ومدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، ورئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعى.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على استمرار أعمال التطوير وتحسين الطرق بشوارع وميادين المحافظة، وفقاً للخطة الاستثمارية الموضوعة للعمل على تحقيق السيولة المرورية وفتح شرايين جديدة وتحسين الرؤية البصرية والعمل على إعادة الوجه الحضاري لشوارع وطرق المحافظ .

واطلع محافظ الجيزة، على نسب تنفيذ الخطه الاستثمارية للمشروعات المدرجة بمركز ومدينة الواحات البحرية، حيث تم وضع طبقة السن في شارع أحمد شاكر بعد الانتهاء من تمهيد وتوسعة الطريق لاستكمال أعمال رفع الكفاءة والتطوير بالإضافة إلى تمهيد وتوسعة الطريق أمام محطة مياه التعمير بطول حوالي 800م ورفع كافة التعديات على الطريق العام.

وتابع اللواء أحمد راشد جهود مركز ومدينة الصف في البدء في تنفيذ خطة الرصف بشوارع الجيش وجسر داوود، ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالى 2022/2023.



المحافظ يتفقد المصابين



جانب من زيارة المحافظ