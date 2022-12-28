شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يوضح أسباب القرار الخاص بالأنبا بيسنتى أسقف حلوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شرح قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الظروف الصحية التى يمر بها الأنبا بيسنتى أسقف إيبارشية حلوان، التى فرضت إصدار قرار بابوي لتنظيم الوضع الرعوي والإداري في الإيبارشية.

وجاء نص ما قاله قداسة البابا خلال عظته الأسبوعية مساء اليوم فى هذا الصدد كالتالى: "أحب أن أوضح أمر بخصوص الأنبا بيسنتى فى حلوان، الأنبا بيسنتى هو أسقف جليل، وله كل التقدير والاحترام، وظروفه الصحية التى تعرّض لها منذ عدة سنوات جعلته غير قادر على مباشرة ومتابعة الخدمة فى الإيبارشية، ومتابعة أحوالها وأحوال الآباء، وأيضًا المتابعة الرعوية والروحية في الإيبارشية."

وأضاف: "لهذا السبب أقمنا لجنة داخلية، لجنة من داخل الإيبارشية من الآباء والخدام، وأن يتعاونوا مع أبونا الوكيل هناك لإدارة الإيبارشية جيدًا، الإيبارشية بها ضعفات كثيرة وفي أماكن كثيرة، لذلك القرار الذي أصدرناه به تفاصيل كثيرة، هذه التفاصيل ملتزم بها كل كنيسة في إيبارشية حلوان، وملتزم بها كل خدمة في هذه الإيبارشية بكل تدقيق، واللجنة التى تم تشكيلها ستقدم تقريرًا شهريًّا عن الإيبارشية، وطبعًا نصلى أن ربنا يمد يده ويشفيه، ويعطى له القدرة على إدارة الإيبارشية، وعلى ترتيب الحياة فى إيبارشية كبيرة مثل إيبارشية حلوان والمعصرة وكل توابعها".



البابا تواضروس