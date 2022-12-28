شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعلن تنظيم مسابقات دولية للطلاب.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا للمديريات التعليمية، بشأن تنظيم المسابقات العلمية الدولية، وذلك بهدف تحقيق رؤية مصر 2030 وتحقيق التنافسية العالمية وإتاحة الفرص أمام الطلاب الراغبين المشاركة في المنافسات العلمية الدولية الموسم 2023 .

وحددت ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المسابقات العلمية الدولية تفاصيل المسابقة كالتالى:

-مسابقة كانجارو الدولية للرياضيات (MATH) الاولمبياد الدولي للغة الانجليزية HIPPO

- مسابقة سيجا SINGA للرياضيات

- مسابقة DrCT في الكمبيوتر مسابقة VANDA للعلوم.

-مسابقة SIMO لتحديات الرياضيات.

- مسابقة DOKA للرياضيات

- اولمبياد الرياضيات الأمريكي (AM

-مسابقة STEAM

- مسابقة كانجارو الدولية للعلوم. مسابقة كانجارو الدولية للمقويات في اللغة الانجليزية واخري في اللغة الفرنسية.

- اولسیاد کوپرنیکوس Copernicus وما يستحدث من مسابقات علمية دولية.

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى معرفة كافة التفاصيل والشروط والتعليمات الخاصة بكل مسابقة يمكن الاطلاع عليها من خلال الدخول علي الرابط التالي https://edumeterey pt.com وفي ضوء ذلك نرجو اتباع الخطوات التالية (۱)

- نشر تلك المسابقات والتوعية بأهدافها في جميع المدارس وكافة المراحل والصفوف الدراسية مع ضرورة التأكيد على أن الاشتراك يكون رغبة الطالب وولي الأمر.

- سوف يتم عمل ورشة عمل ولقاءات تعريفية لمسئولي ومنسقي المدارس لبيان كافة التفاصيل وكيفية التسجيل والاشتراك مع الجهة المنظمة.