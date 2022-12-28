شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى فوائد استخدام الكبريت فى الزراعة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غالبا ما كان يتجاهل المزارعون "عنصر الكبريت" في الماضى، ولكن اليوم أصبح يُعترف به كمغذٍ أساسى، ويعتبر مهمًا بقدر أهمية عنصر النيتروجين، لذلك لا ينبغى نسيانه أو تجاهله عند وضع برامج التسميد للمحاصيل الارضية ومن المؤكد أن الكبريت هو عنصر غذائى أساسي لأنه يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالنيتروجين في العمليات البيولوجية، حيث يشكل كلا العنصرين فريقاً لا ينفصل.

ويرصد الخليج 365 خلال السطور التالية أبرز فوائد استخدام الكبريت فى الزراعة.

1- الكبريت هو ثاني أهم المغذيات بعد النيتروجين إلا أن معظم المزارعون يتجاهلونه - وفى الزراعة الحديثة أصبح يُعترف به كمغذٍ أساسي، ويعتبر مهمًا بقدر أهمية عنصر النيتروجين.

2- الكبريت عنصر سمادى هام جدا مثل الأزوت - لابد من تحويل الكبريت الى صورة كبريتات "سلفات" لكي يستطيع النبات الاستفادة منه يعني لابد أن "يتأكسد" فى التربة وفي بداية الزراعة بفترة كافية ووظائف الكبريت مرتبطة بوظائف الأزوت، حيث يعملان بشكل متكامل.

3- الكبريت من العناصر النادرة القادرة على إيجاد حل لمشاكل الأس الهيدروجيني القاعدى والملوحة الصودية والكلس أو الإفراط في الكالسيوم خلال اندماجها في التربة.

4- يوجد علاقة قوية بين الكبريت والأزوت بالتالي يجب إضافة الكبريت مع التجهيز ويجب أن يقلب في الطبقة السطحية للتربة.

5- يفضل إضافته بعد الحرث وقبل التزحيف والتسوية والتخطيط .

6- الكبريت الزراعي يوجد بأسماء كثيرة فى مصر زي كبريت كفر الزيات وكبريت السويس وبعض الشركات تسميه "سوريل" زراعى، وتركيز الكبريت فيه 98% ولا يذوب لأنه يتم إضافته مع التربة مع التجهيز أو التعفير على النباتات.

7- الشكل الثانى من الكبريت وهو الكبريت الميكروني ويستخدم رشاً على النباتات وتركيزه 80% .

8- الشكل الثالت وهو الكبريت السائل ويستخدم رشاً على الأوراق وتركيزه 38%.