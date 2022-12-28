شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى فوائد استخدام الكبريت فى الزراعة؟ والان مع تفاصيل الخبر
ويرصد الخليج 365 خلال السطور التالية أبرز فوائد استخدام الكبريت فى الزراعة.
1- الكبريت هو ثاني أهم المغذيات بعد النيتروجين إلا أن معظم المزارعون يتجاهلونه - وفى الزراعة الحديثة أصبح يُعترف به كمغذٍ أساسي، ويعتبر مهمًا بقدر أهمية عنصر النيتروجين.
3- الكبريت من العناصر النادرة القادرة على إيجاد حل لمشاكل الأس الهيدروجيني القاعدى والملوحة الصودية والكلس أو الإفراط في الكالسيوم خلال اندماجها في التربة.
4- يوجد علاقة قوية بين الكبريت والأزوت بالتالي يجب إضافة الكبريت مع التجهيز ويجب أن يقلب في الطبقة السطحية للتربة.
5- يفضل إضافته بعد الحرث وقبل التزحيف والتسوية والتخطيط .
6- الكبريت الزراعي يوجد بأسماء كثيرة فى مصر زي كبريت كفر الزيات وكبريت السويس وبعض الشركات تسميه "سوريل" زراعى، وتركيز الكبريت فيه 98% ولا يذوب لأنه يتم إضافته مع التربة مع التجهيز أو التعفير على النباتات.
7- الشكل الثانى من الكبريت وهو الكبريت الميكروني ويستخدم رشاً على النباتات وتركيزه 80% .
8- الشكل الثالت وهو الكبريت السائل ويستخدم رشاً على الأوراق وتركيزه 38%.