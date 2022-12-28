شكرا لقرائتكم خبر عن مترو الأنفاق يكرم مساعد رئيس الشركة لإيرادات الركاب لبلوغه سن المعاش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد المهندس على الفضالي العضو المنتدب للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق والمهندس خالد صبره رئيس مجلس الإدارة ، حفل تكريم المهندس أحمد عبدالحافظ مساعد رئيس الشركة لإيرادات الركاب وذلك لبلوغه سن المعاش و تقديرا لمجهوداته البارزة وعطائه المستمر طوال فترة عمله بالشركة .

وبدأ حفل التكريم بكلمة ألقاها المهندس على الفضالي والمهندس خالد صبره ، تحمل معانى الشكر و التقدير والعرفان للمهندس أحمد عبدالحافظ فى يوم تكريمه ، مؤكدين على أن التكريم جزء واجب تجاه الأشخاص الذين جدوا وعملوا بإخلاص وكذلك شكر لما قدموه طيلة حياتهم العملية ، مشيدين بالجهد الذى بذله وعمله الدؤوب متمنين له دوام الصحة والتوفيق والنجاح وأنه سيظل أثره علامة مشرقة لما قام به من جهد وما تحلى به من صبر و حكمة فى معالجة الأمور .

كما حرص جميع الحضور على إلقاء كلمة حب وتقدير فى يوم تكريم " عبدالحافظ " متمنيين له بداية حياة جديدة مليئة بالنجاحات المستمرة، حيث جاء ذلك التكريم بحضور جميع مساعدى رئيس الشركة وقيادات الشركة .

وأختتم الحفل بكلمة ألقاها المهندس أحمد عبدالحافظ تقدم من خلالها بخالص شكره وعرفانه وسعادته بهذا التكريم و عبر عن مشاعره التى أمتزجت بدموع الفرحة والسعادة من حب زملائه فى العمل و خلال الحفل وجه التحية للزملاء و قيادات الشركة وجميع الحضور على كلمات الثناء والشكر وحرصهم على مشاركته حفل تكريمه معتبرا أن خدمته العملية و المدة التى قضاها فى العمل مع زملائه وقياداته كانت أجمل فترات حياته العملية ، ثم قام بالتقاط الصور التذكارية وسط سعادة عارمة من جميع الحضور مع تقديم بعض الهدايا التذكارية التى تعبر عن كم الحب والتقدير لشخص أجمع على حبه كل من تعامل معه ، حيث حرص الجميع على التقاط الصور التذكرية معه .



تكريم مساعد رئيس الشركة