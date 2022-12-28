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مترو الأنفاق يكرم مساعد رئيس الشركة لإيرادات الركاب لبلوغه سن المعاش

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القاهرة - سامية سيد - شهد المهندس على الفضالي العضو المنتدب للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق والمهندس خالد صبره رئيس مجلس الإدارة ، حفل تكريم المهندس أحمد عبدالحافظ مساعد رئيس الشركة لإيرادات الركاب وذلك لبلوغه سن المعاش و تقديرا لمجهوداته البارزة وعطائه المستمر طوال فترة عمله بالشركة .

 

وبدأ حفل التكريم بكلمة ألقاها المهندس على الفضالي والمهندس خالد صبره ، تحمل معانى الشكر و التقدير والعرفان للمهندس أحمد عبدالحافظ فى يوم تكريمه ، مؤكدين على أن التكريم جزء واجب تجاه الأشخاص الذين جدوا وعملوا بإخلاص وكذلك شكر لما قدموه طيلة حياتهم العملية ، مشيدين بالجهد الذى بذله وعمله الدؤوب متمنين له دوام الصحة والتوفيق والنجاح وأنه سيظل أثره علامة مشرقة لما قام به من جهد وما تحلى به من صبر و حكمة فى معالجة الأمور .

 

كما حرص جميع الحضور على إلقاء كلمة حب وتقدير  فى يوم تكريم " عبدالحافظ " متمنيين له بداية حياة جديدة مليئة بالنجاحات المستمرة، حيث جاء ذلك التكريم بحضور جميع مساعدى رئيس الشركة وقيادات الشركة

 

وأختتم الحفل بكلمة ألقاها المهندس أحمد عبدالحافظ تقدم من خلالها بخالص شكره وعرفانه وسعادته بهذا التكريم و عبر عن مشاعره التى  أمتزجت بدموع الفرحة والسعادة من حب زملائه فى العمل و خلال الحفل وجه التحية للزملاء و قيادات الشركة  وجميع الحضور على كلمات الثناء والشكر وحرصهم على مشاركته حفل تكريمه معتبرا أن خدمته العملية و المدة التى قضاها فى العمل مع زملائه وقياداته كانت أجمل فترات حياته العملية ، ثم قام بالتقاط الصور التذكارية وسط سعادة عارمة من جميع الحضور مع تقديم بعض الهدايا التذكارية التى تعبر عن كم الحب والتقدير لشخص أجمع على حبه كل من تعامل معه ، حيث حرص الجميع على التقاط الصور التذكرية معه .

تكريم مساعد رئيس الشركة
تكريم مساعد رئيس الشركة

 

جانب من حفل التكريم
جانب من حفل التكريم

 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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