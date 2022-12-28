شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الأولمبياد الخاص: أول تشريع لصالح حقوق ذوى الهمم صدر فى عهد الرئيس السيسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس هانى محمود، رئيس الأولمبياد الخاص المصرى، عمله مع ذوي الإعاقة منذ 20 عاما، موضحًا أنه قضى معهم أوقات طويلة ولم يحدث فى تاريخ ذوى الهمم أنهم حصلوا على هذا الاهتمام كما حدث فى عهد الرئيس السيسي، وأن ما يحدث معهم حقائق وليس كلام.

وأضاف هاني محمود، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، أن أول قانون لدعم وحماية ذوي الإعاقة صدر في عهد الرئيس السيسي وكانوا يطالبون به من سنوات طويلة، متابعا: " أول تشريع لصالح حقوق ذوي الهمم صدر في عهد الرئيس السيسي".

وأشار هاني محمود إلى أن قطاع ذوي الإعاقة 75% منهم من العائلات البسيطة، ويعانون من مشاكل كثيرة بسبب حالة ذويهم، موضحا أن صندوق رعاية ذوى الهمم الذى وجه به الرئيس السيسي سيخصص لدعم الأسر غير القادرة فى تقديم مختلف الخدمات لأبنائهم.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى العديد من الرسائل المهمة والمؤثرة لأبطال قادرون باختلاف خلال حضوره احتفالية النسخة الرابعة.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "يطيب لي ونحن على أعتاب عام جديد أن أتقدم للشعب المصري العظيم وجميع أبنائي وبناتي، وأخص منهم ذوي القدرات والهمم بحلول العام الجديد، مع التمنيات الصادقة أن ينعم على مصر بالخير والنماء الدائمين.. وإننى أنتظر هذه المناسبة عاما بعد عام لأشارك معكم هذا التقليد السنوي".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في النسخة الرابعة من "قادرون باختلاف": نستلهم منكم الطاقة الإيجابية وروح التحدي ومشاعر الفخر والاعتزاز بهذا الوطن الذي أصبح حريصا على تكريم ذوي الهمم.. ونرى فيهم النبتة الصالحة التي نزرعها ونحصد من ورائها خيرا".

وتابع الرئيس السيسي: "نعتز بكم.. أصبحتم تمثلون أهم آليات بناء الوطن ونقدر جهودكم وإنجازاتكم.. ونرى إسهاماتكم في شتى المجالات.. أيادي بيضاء يزاد عمق آثارها يوما بعد يوم بالحفاظ على الهوية الوطنية الأصيلة".