شكرا لقرائتكم خبر عن نبتة صالحة.. الرئيس السيسى يهنئ ذوى الهمم والمصريين بالعام الجديد (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى العديد من الرسائل المهمة والمؤثرة لأبطال قادرون باختلاف خلال حضوره احتفالية النسخة الرابعة.

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "يطيب لي ونحن على أعتاب عام جديد أن أتقدم للشعب المصري العظيم وجميع أبنائي وبناتي، وأخص منهم ذوي القدرات والهمم بحلول العام الجديد، مع التمنيات الصادقة أن ينعم على مصر بالخير والنماء الدائمين.. وإننى أنتظر هذه المناسبة عاما بعد عام لأشارك معكم هذا التقليد السنوي".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في النسخة الرابعة من "قادرون باختلاف": نستلهم منكم الطاقة الإيجابية وروح التحدي ومشاعر الفخر والاعتزاز بهذا الوطن الذي أصبح حريصا على تكريم ذوي الهمم.. ونرى فيهم النبتة الصالحة التي نزرعها ونحصد من ورائها خيرا".

وتابع الرئيس السيسي: "نعتز بكم.. أصبحتم تمثلون أهم آليات بناء الوطن ونقدر جهودكم وإنجازاتكم.. ونرى إسهاماتكم في شتى المجالات.. أيادي بيضاء يزاد عمق آثارها يوما بعد يوم بالحفاظ على الهوية الوطنية الأصيلة".

وجاءت رسائل الرئيس السيسى فى رابع احتفاليات "قادرون باختلاف":

أهنئ الشعب المصرى بكل أبنائه خاصة ذوى الهمم بالعام الجديد

صادق التمنيات بأن ينعم الله على مصر بالخير والنماء الدائمين

أنتظر مناسبة "قادرون باختلاف" كل عام لأشارك معكم التقليد السنوى

نستلهم منكم الطاقة الإيجابية وروح التحدى ومشاعر الفخر والاعتزاز

أرى فى ذوى الهمم "النبتة الصالحة" التى نزرعها لنا وللأجيال المقبلة

نعتز بنجاحات وإنجازات أبنائنا من ذوى الهمم فى كل المجالات

الوطن حريص على تكريم ذوى الهمم ونعتز بكم ونقدر جهودكم

نرى إسهاماتكم أيادى بيضاء تحافظ على الهوية الوطنية الأصيلة

التحديات العالمية جعلتنا ندرك أهمية الالتفاف حول الوطن

وحدتنا السبيل الوحيد لتحقيق حلم الدولة المصرية التى نصبو إليها

توجيه لأجهزة الدولة باتخاذ كل ما يلزم لدمج ذوى الهمم فى المشروعات