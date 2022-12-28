شكرا لقرائتكم خبر عن فقد قدمه أثناء الذهاب لمكتب التحفيظ.. تعرف على قارئ القرآن فى حفل قادرون باختلاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الطالب الأزهرى، عمر أشرف عمارة، من ذوى الهمم، وقارئ القرآن الكريم، فى احتفالية قادرون باختلاف، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى لدعمه ذوى الهمم والقدرات الخاصة، مؤكدًا سعادته بتلاوة القرآن الكريم أمام الرئيس فى هذا الحفل المهم.

وقال الطالب الأزهرى عمر أشرف لـ ”الخليج 365”، إنه يدرس بالصف الثالث الإعدادى بمنطقة المنوفية الأزهرية، وضمن المبدعين بمكتب الأزهر لدعم الابتكار وريادة الأعمال، لافتا إلى أن رحلته مع تلاوة القرآن الكريم بدأت وهو في السادسة من عمره، حيث كان يفتتح الإذاعة المدرسية بالقرآن الكريم، ويشارك فى مسابقات واحتفالات وأمسيات دينية.

وتابع الطالب الأزهرى، عمر أشرف عمارة، قارئ القرآن الكريم فى احتفالية قادرون باختلاف: "أتوجه بالشكر لكل من دعمني وشجعني على حفظ وتلاوة القرآن الكريم، وعلى رأسهم الدكتورة عائشة بدوى عضو مكتب الأزهر لدعم الابتكار وريادة الأعمال بمشيخة الأزهر، والدكتور أشرف فهمى موسى مدير عام التدريب بوزارة الأوقاف ابن بلدنا الذى اكتشفنى فى مسابقة إحدى الجمعيات الخيرية بمركز الشهداء في المنوفية، والشيخ عبد الفتاح الطاروطى، والدكتور طه عبد الوهاب".



الطفل عمر أشرف

وكشف أشرف عمارة والد الطالب الأزهرى، "عمر"، قارئ القرآن الكريم فى احتفالية قادرون باختلاف، تفاصيل تعرض "عمر" لحادث وبترت قدماه، قائلاً: "تعرضت لحادث قطار وأنا ذاهب إلى مكتب تحفيظ القرآن الكريم عند الشيخ محمد فؤاد أبوالعلا، مما تسبب بعد ذلك فى بتر قدمى".



الطالب الأزهرى، عمر أشرف قارئ القرآن الكريم فى احتفالية قادرون باختلاف

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى العديد من الرسائل المهمة والمؤثرة لأبطال قادرون باختلاف خلال حضوره احتفالية النسخة الرابعة، وتفاعل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع كلام الشابين مصطفي أحمد من "قادرون باختلاف"، وبطل السباحة، وجنات محمود بطلة سباحة من "قادرون باختلاف"، قائلا: "أنا بحبكم جدا.. هقول لكم على حاجة وليكم للناس في مصر.. شوفوا.. مش بتقولوا لينا مكان.. أنتم أصحاب المكان.. انتم.. وانا مش بجامل والله.. والله ما بجامل و بقول كلام لطيف.. اللى يعرف الحقيقة ويجي يوم يتمني يبقي معاكم.. بس ساعتها قولوا ليكم مكان".

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال النسخة الرابعة من حفل "قادرون باختلاف" على تسهيل كافة الإجراءات للمشاركين من أصحاب الهمم في البطولات الرياضية الدولية.