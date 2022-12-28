شكرا لقرائتكم خبر عن حوار مع ملائكة ذوى الهمم.. رسائل الرئيس السيسى فى احتفال "قادرون باختلاف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجاب الرئيس عبد الفتاح السيسى على العديد من التساؤلات خلال فقرة "إسأل الرئيس" في حفل "قادرون باختلاف".

سألت الشابة رحمة من "قادرون باختلاف"، الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلة: "صباح الخير يا ريس.. أنا عندى 20 سنة طالبة أكاديمية الفنون.. بمثل وبغني وبعمل استعراض.. ونفسي أكون ممثلة مشهورة.. بحبك يا ريس.. ربنا يكرمك ويسعدك ويخليك لينا.. اللهم أمين يا رب العالمين.. إيه أكثر حاجة فرحتك يا ريس".

وأجاب الرئيس السيسي على سؤال رحمة، قائلا: "اليوم ده أكثر حاجة بتفرحني وبيكون يوم جميل.. ومش بفرح بمزاجي أنا بفرح معاكم.. وأنا بلاقي نفسي فرحان بيكم.. ربنا سبحانه وتعالي بيجعلكم فرح.. لو الناس تعرف هتلاقيهم وقفوا وأنتوا نازلين على السلالم.. والعربيات تقف وأنتوا بتعدوا.. دى حكمة ربنا.. الفرحة الكبيرة جدا بتاعت اليوم ده.. بخرج كأنى اتغسلت".

وجاءت رسائل الرئيس السيسى فى رابع احتفاليات "قادرون باختلاف":

أكتر حاجة بتفرّحنى المشاركة فى يوم "قادرون باختلاف"

والله السعيد اللى يقدر يقف جنب الـ"قادرون باختلاف"

نحرص على تنفيذ كل شىء لخدمة أبنائنا من "قادرون باختلاف"

حريصين فى كل المدن الجديدة نحقق معايير تُيسّر على القادرين باختلاف

الدولة ما بتعتمدش فى إدارتها على الأمانى والنصح وتوجيه الكلام

مصر بتدير أمورها من خلال قوانين ونظم شاملة فى كل شىء

الدولة بتعمل قوانين تطبق الأفكار وماشيين فى الطريق وده مشوار مش قليل

الدستور ومنظومة القوانين حصن أولادنا من "قادرون باختلاف"

التاريخ أكتر مادة كنت بحبها لأنه مليان دروس ومواعظ كتير

رسالة لكل إنسان بيسمعنا عايزين نخلّى بالنا من بعضنا

دايما لو قدرنا نعمل حاجة حلوة نعملها وما تستقلّوش العمل ده

بتمنى مواقع التواصل تتكلم فيه حاجات مفيدة وتساعد الآخر

بقول للمصريين انتبهوا فى أى حاجة طيبة تقدروا تعملوها للناس مش بس "قادرون باختلاف"