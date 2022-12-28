شكرا لقرائتكم خبر عن المناطق غير الآمنة تتحول لسياحية.. بحيرة عين الصيرة تجمل معالم مصر القديمة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت منطقة الفسطاط بمصر القديمة بالقاهرة، أعمال تطوير بشكل واسع، حيث يتم تطوير محيط سور مجرى العيون، وكذلك منطقة تلال الفسطاط المجاورة لبحيرة عين الصيرة وكذلك محيط البحيرة الجنوبية لعين الصيرة، وذلك بعد ازالة المناطق العشوائية مثل مناطق بطن البقرة والمدابغ وعزبة أبو قرن.

وفى السياق تغير المشهد بمحيط بحيرة عين الصيرة ومتحف الحضارة المصرية حيث يتم تنفيذ مشروع جوهرة الفسطاط بالجزء المقابل لبيت القاهرة، ومتحف الحضارة بعد إزالة منطقة بطن البقرة العشوائية ونقل سكانها لمساكن حضارية بمشاريع تطوير العشوائيات.

كما انتهت أجهزة الدولة من أعمال التطوير بالبحيرة الجنوبية والتى ظهرت بشكل جمالى رائع بعد إنشاء مجموعة من المبانى الخدمية منها 4 ملاعب خماسى لكرة القدم ومسجد ومطاعم وكافيهات ومسطحات خضراء بالإضافة إلى تطوير البحيرة وتدبيشها امام نادى الفروسية.

وتضم منطقة الفسطاط بمصر القديمة بحيرتين واحدة امام متحف الحضارات المصرية، والأخرى أمام نادى الفروسية، وبها مياه كبريتية كانت تستخدم للسياحة العلاجية فى فترة الثمانينيات وأهملت الفترة الماضية، ولكن الدولة بدأت مؤخرا فى عهد الرئيس السيسى تنفيذ مخطط تطوير شامل لمنطقة الفسطاط.

وشهدت المنطقة تنفيذ مشروع تطوير بحيرة عين الصيرة التى تقع أمام متحف الحضارات ضمن مشروع حدائق تلال الفسطاط ، حيث غير المشروع المنطقة بالكامل وحولتها من مقلب للمخلفات ومن منطقة عشوائية إلى شكل جمالى رائع خاصة بعد إكتمال التشطيبات ومن المقرر استقبال الزوار بمحيط البحيرة بعد افتتاح المطاعم والكافيهات الموجودة بالمنطقة.

ويضم المشروع 4 مداخل كل مدخل أمامه جراج ، منهم مدخل من ناحية طريق صلاح سالم ومدخلين من ناحية شارع الفسطاط بالإضافة إلى مدخل خاص بالمتحف وجراح خاص به، ويتكامل المشروع مع متحف الحضارات، حيث تم فتح المشرع على المتحف مباشرة كواجهة حضارية للمتحف.