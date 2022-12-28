شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ القاهرة يلتقى أعضاء الغرفة التجارية لإنشاء منافذ للسلع بأسعار مخفضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة، مع رؤساء أحياء شرق القاهرة، ومدير مديرية التموين، وأعضاء من الغرفة التجارية بالقاهرة لتنفيذ خطوات إنشاء منافذ للسلع الغذائية لخدمة المواطنين.

وأكد نائب محافظ القاهرة، أن المحافظة ستقدم كافة التسهيلات والتيسيرات لإقامة أكبر عدد من المنافذ لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة لمنع المغالاة غير المبررة فى الأسعارمن بعض التجار.

وفى السياق عقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة اجتماعًا مع رؤساء شعب المخابز واللحوم والدواجن والأسماك والحاصلات الزراعية والحبوب والبقالة والخضر والفاكهة وأعضاء الغرفة التجارية بالقاهرة بحضور أحمد الوسيمى، نائب رئيس الغرفة، لبحث ترتيبات إقامة منافذ السلع وزيادة المعروض المقدم للمواطنين بأسعار مناسبة.

وأشاد محافظ القاهرة خلال الاجتماع بالتعاون المستمر بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والغرفة التجارية بالقاهرة مؤكدًا أنهم شريك أساسى وداعم فى كل الأزمات، مؤكدا أن الدولة اتخذت إجراءات سريعة لضبط الأسعار مشيرا إلى أنه تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية تقوم المحافظة حاليًا بالإعداد لإقامة منافذ بيع السلع بأسعار مخفضة "معارض أهلا رمضان" وتوفير الأماكن المطلوبة لإقامة الشوادر والمنافذ مع نشرها في كافة أحياء العاصمة خاصة المناطق الأكثر احتياجًا ، كما ستقوم الدولة بالتوسع فى إقامة أسواق الجملة لاتاحة الفرصة للمواطنين بالحصول على احتياجاتهم بسعر مخفض.

وأضاف محافظ القاهرة أن الدولة أعطت مهلة أسبوعين لوضع الأسعار على السلع تنتهى أول يناير، كما سيتم وضع أسعار استرشادية للسلع بشكل عادل مؤكدًا وجود رصيد كاف من السلع، مشددا على ضرورة تكثيف حملات مراقبة الأسواق والقضاء على محاولات حجب السلع أو احتكارها، والتصدى بكل حزم لمحاولات استغلال المواطنين ومنع المغالاة فى الأسعار.