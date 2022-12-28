شكرا لقرائتكم خبر عن محطة للحماية من الضوضاء لتحقيق البعد البيئى باستراتيجية التنمية المستدامة 2030 والان مع تفاصيل الخبر
وفيما حماية طبقة الأوزون، أكدت وزارة البيئة أنه تم فحص ومراجعة 396 طلب مقدم من مندوبى الشركات المختلفة، منهم واحد وسبعون طلب للحصول على موافقة مسبقة لإستيراد مواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وحوالى 325 طلب للحصول على موافقة للإفراج الجمركى عن سلع خاضعة للرقابة طبقاً لأحكام بروتوكول مونتريال، إضافة إلى أنه تم التنسيق مع الإدارة المركزية للحجر الزراعي، ولجنة مبيدات الآفات الزراعية للإفراج عن كمية 300 طن من مادة بروميد الميثايل لصالح أغراض الحجر الزراعى.
وأوضحت وزارة البيئة ، أنه تم إصدار ثلاثة عشر مواصفة ذات الصلة بوسائط التبريد بالتنسيق مع الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، وذلك فى إطار تنفيذ البرنامج المصري لحماية طبقة الأوزون، كما تم إعداد وإصدار دليل جمركي لاستيراد وتصدير المواد الخاضعة للرقابة، وفقاَ لبروتوكول مونتريال وتعديلاته وذلك بالتنسيق مع قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة، لإضافة الى إعداد وإصدار الدليل الإرشادي للتعامل الآمن، مع وسائط التبريد الحديثة بالتنسيق مع مصلحة الكفاية الإنتاجية بوزارة التجارة والصناعة، مع مراجعة وتحديث مناهج الصف الأول والثاني قسم التبريد وتكييف الهواء بالتعليم الفني لكي تتواكب مع التطور الذي يشهده قطاع صناعة التبريد والتكييف، كما تم الانتهاء من تنفيذ أربعة عشر دورة تدريبية للتعامل الآمن مع وسائط التريد الحديثة، لـ210 متدربين من معلمى وموجهي أقسام التبريد والتكييف بالتنسيق وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وزارة القوى العاملة ومصلحة الكفاية الإنتاجية، وتوريد وتركيب المعدات الجديدة التي تعتمد على استخدام بدائل صديقة للأوزون في صناعة فوم البوليستيرين بشركة كيماويات البناء الحديث.
أكدت وزارة البيئة أيضا، أنه تم توفيق أوضاع تسع شركات عاملة في مجال صناعة فوم العزل الحراري للثلاجات، والانتهاء من توريد وتركيب المعدات الجديدة التى تعتمد على استخدام بدائل صديقة للأوزون في تصنيع أجهزة التكييف المنزلي بشركات.