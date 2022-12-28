رئيس جامعة عين شمس يفتتح مؤتمر "اليوبيل الذهبى للعلاقات المصرية الإماراتية"

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القاهرة - سامية سيد - افتتح الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس يرافقه صالح السعدي نائب سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية مصر العربية مؤتمر "اليوبيل الذهبي للعلاقات المصرية الإماراتية" (خمسون عامًا من الشراكات الاستراتيجية) والذى عقده مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية في إطار الموسم الثقافى الذى يعقده المركز.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتورة غادة فاروق القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع وتنمية البيئة ورئيس مجلس إدارة المركز، والدكتور حاتم العبد مدير المركز.

ويتناول المؤتمر الأهداف التالية وهي إبراز العلاقات التاريخية بين مصر والإمارات و تشجيع التكامل العربي على كل المستويات وأثره في حماية الأمن القومي العربي بالاضافة الى تحليل نشاط مصر مع الإمارات على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي ولأحداث السياسية الدولية وتأثيرها على العلاقات بين البلدين إلى جانب أثر الاستقرار السياسي في البلدين على دعم الأمن القومي لدول الخليج.

وخلال كلمته أبدى الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس سعادته بإقامة جامعة عين شمس ومركز بحوث الشرق الأوسط هذا المؤتمر ضمن الاحتفال بخمسون عاماً من الشراكات الاستراتيجية، مؤكدا على أن العلاقات المصرية الإماراتية تمثل نموذجا متميزا للعلاقات الثنائية بين الدول، وقامت على التكامل وتعزيز المصالح المشتركة.

وأضاف أن التعاون الاقتصادي يقود قاطرة العلاقات الراسخة، إذ أن الإمارات أكبر دولة تستثمر في مصر، أكد أن إقامة هذه الاحتفالية يعكس عمق العلاقات بين البلدين، وحرص القيادة على تعميق هذه العلاقات القوية المتينة على مستوى الحكومتين والشعبين.

كما رحب بصالح السعدي نائب سفير دولة الإمارات الشقيقة في بلده الثاني مصر مقدما الشكر لكل أعضاء السفارة الإماراتية فى مصر شاكرا لهم دعمهم الكبير الذى طالما قدموه للجامعة.

مشددا على أن العلاقات المصرية الإماراتية علاقات قوية ومتينة منذ الستينات فهي علاقات ومترابطة ومثالية خلال كل العصور ومختلف القيادات السياسية حتي اليوم وأن المساندة بين الدولتين في وقت الشدائد هي خير دليل على عمق هذه العلاقات، موضحا أن هناك مساحة كبيرة لتنمية العلاقات الأكاديمية بين جامعة عين شمس والجامعات المختلفة بدولة الإمارات الشقيقه وتوسيع قاعدة البناء الأكاديمي بين البلدين.

فيما أبدي صالح السعدي نائب سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية مصر العربية سعادته وفخره بالتواجد في رحاب جامعة عين شمس وقدم بالغ الشكر لحسن الضيافة، مؤكدا أن لمصر فضل علي العالم العربي والإسلامي وليس الإمارات فقط وأن الامارات المتحدة كاملة تسير على نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ووصيته التي قال فيها: «نهضة مصر نهضة للعرب كلهم، وأوصيت أبنائي بأن يكونوا دائماً إلى جانب مصر، فهذا هو الطريق لتحقيق العزة للعرب كلهم.. إن مصر بالنسبة للعرب هي القلب، وإذا توقف القلب فلن تكتب للعرب الحياة»، كما يواصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، النهج المصري الثابت والراسخ في تعزيز العلاقات المتميزة والوطيدة مع دولة الإمارات على كافة المستويات، وفي مختلف المجالات.

وقدمت الدكتورة غادة فاروق القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع وتنمية البيئة الشكر للحضور من الوزراء والسفراء والسياسيين والعسكريين مؤكدة على أن الاحتفال باليوبيل الذهبي للعلاقات المصرية الإماراتية هي امتداد لاحتفاليه مستمرة للخمسين سنه القادمة، مشيرة إلى فخرها بالتطور العمراني في دوله الإمارات الشقيقه وهي تطورسات رائعه ومبهره، مؤكدة على أن مصر و الإمارات ترتبطان بشراكة استراتيجية شاملة، فالعلاقات بين البلدين مزجت بين السياسة والاقتصاد، فكان الدعم السياسي الدائم بينهما ينعكس على معظم الشراكات الاقتصادية، وانطلاقاً من هذه الرؤية قامت العلاقات بين الدولتين على فكرة وفلسفة المساندة والدعم في كافة الأوقات بغض النظر عن الظروف والأحداث. وهو ما انعكس بصورة إيجابية على الروابط العميقة بين البلدين متمنية استمرار عمق هذه العلاقات والتطورات.

واستعرض حاتم العبد مدير مركز بحوث الشرق الأوسط، ارتباط دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية بعلاقات تاريخية متميزة تمتد لأكثر من 50 عاماً، أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ، إيماناً منه بمكانة مصر ودورها المحوري في المنطقة.

وتعود العلاقات الثنائية بين البلدين إلى ما قبل إعلان الاتحاد سنة 1971، حيث جمع بين الرئيس المصري الراحل جمال عبدالناصر، والمغفور له الشيخ زايد آل نهيان "طيب الله ثراه"، علاقة أخوية تعكس القيم المشتركة والاحترام المتبادل بين الشعبين الشقيقين. كان الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " شديد الإيمان بدور مصر المحوري والرائد عربياً وإقليمياً، وقدم الدعم لشعبها بعد حرب 1967، وكانت له مساهمات عديدة في عمليات الإعمار وتمكين القطاعات الحيوية كافة، بما فيها توفير المقومات الضرورية للقوات المسلحة المصرية.

وأدار الجلسة الأولى الدكتور حاتم العبد مدير مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية وتحدث فيها المستشار الدكتور عبد الحميد نجاشي نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس قسم المنازعات الخارجية متحدثا عن الجهود المصرية لحل مشكلات. المستثمرين الإماراتيين في مصر ، اللواء دكتور سامح ابو هشيمة من أكاديمية ناصر العسكرية عن العلاقات المصرية الإمارتية ، الدكتور فتحي محمد محمد الأحول وكيل أول وزارة الجهاز المركزي للمحاسبات متحدثا عن التعاون البناء بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات في المجالين القانوني والقضائي، المستشار أحمد عبد الفتاح أبو الريش مستشار بهيئة قضايا الدولة متحدثاً عن دور القانون الوطني والدولي في مجال حماية البيئة ، الدكتورة ريهام عاطف معروف الحاصل على دكتوراه في الحقوق - جامعة المنصورة متحدثاً عن التقاضي عن بعد دراسة تطبيقية بين مصر والإمارات

وجاءت الجلسة الثانية يديرها الدكتور أحمد بهاء الدين خيري نائب وزير التعليم العالي الأسبق ومؤسس الجامعة اليابانية في مصر وتحدث فيها الأستاذ الدكتور فتحي الشرقاوي أستاذ علم النفس بكلية الآداب جامعة عين شمس عن طبيعة العلاقات المصرية الإماراتية ، الأستاذ الدكتور حامد عبد الرحيم عيد الأستاذ بجامعة القاهرة مستشار ثقافي سابق بسفارة المغرب متحدثأ عن مستقبل الثقافة في مصر والإمارات من واقع كتابات طه حسين سليمان حزين وكامل يوسف حسين، الأستاذ الدكتور احمد بهاء الدين خيري نائب وزير التعليم العالي الأسبق ومؤسس الجامعة اليابانية في مصر عن العلاقات المصرية الإماراتية في الثقافة والتعليم