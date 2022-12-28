شكرا لقرائتكم خبر عن "القوى العاملة" تفتتح أقساما جديدة للتدريب المهنى فى الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقت وزارة القوى العاملة تقريرًا من مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسكندرية، بشأن افتتاح الأقسام الجديدة بمركز تدريب الحضرة بعد تطويرها وبدء برامج التدريب المهنى بداخلها على مهن الكوافير لـ18 متدربة، والستائر والمفروشات لـ17 متدربة، وذلك فى إطار توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة على توفير مهن جديدة يتطلبها سوق العمل بالمحافظات على مهن حديثة مع تحديث مناهج التدريب وتكثيف البرامج التدريبية للشباب من الجنسين داخل مراكز التدريب المهنى الثابتة والوحدات المتنقلة.

وأوضح مدحت الغمراوى مدير مديرية القوى العاملة بالإسكندرية فى تقريره للوزارة، أنه تم افتتاح الأقسام الجديدة وبدء العمليات التدريبية بداخلها، حيث افتتح المهندس محمد كمال وكيل المديرية، الدورات التدريبية الجديدة للشباب واطمان على سير العملية التدريبية بداخلها للمتدربات وذلك بهدف تأهيلهم لسوق العمل ثم توفير فرص عمل تساهم فى رفع مستوى المعيشة لهم.

وأضاف مدير المديرية أنه يمكن للشباب الراغب فى التدريب على تلك المهن التقدم إلى مراكز التدريب المهنى والتسجيل فى تلك الدورات، أو من خلال إدارة بحوث العمالة بالمديرية، لمن هم فى سن 18 إلى 45 سنة وتقديم الاوراق المطلوبة، وحضر الافتتاح ايفيت عبد المسيح مدير مراكز التدريب، وداليا عبد المجيد باحث بالإدارة، ونورا محمد مدير مركز تدريب الحضرة، ومى مطاع مدير إدارة بحوث العمالة.

وكانت مديرية القوى العاملة بمحافظة المنوفية، قد نظمت ندوة توعية لمجموعة من أولياء الأمور والعاملين، تحت عنوان "التغيرات المناخية وتأثيرها على الطفل" لمناقشة أحكام قانون العمل الخاصة بعمل الطفل والمرأة العاملة، بناء على توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة حول الاهتمام بحماية المرأة والطفل من جميع المخاطر، وتفعيل دور إدارة شؤون المرأة والطفل بكل ربوع الوطن فى شتى المجالات وميادين العمل.

وأوضح سعد عبد الرحيم مدير مديرية القوى العاملة بالمنوفية فى تقريره الذى تلقته الوزارة، أن المديرية نفذت الندوة إقتناعا وإيمانًا منها أن سلامة المرأة والطفل العامل مسؤوليتنا ومن منطلق أن تغير المناخ مسؤولية الجميع فى إطار استراتيجية التنمية المستدامة – رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ فى مصر 2050 وفى إطار مساهمة الدولة فى رفع مستوى الوعى حول الحفاظ على البيئة والمرأة والطفل.

وأضاف مدير المديرية أنه شارك فى الندوة عماد سعيد الريبعى إدارة رعاية القوى العاملة، كريستنا إبراهيم مسؤول وحدة المرأة والطفل، وسعيد ذكى مدير منطقة شبين الكوم، ورضا عبد الستار حسنين، وايمان جمال ابوعلى، وبدريه سعد متولى مكتب تفتيش "تلا".



مركز التدريب المهني في الإسكندرية



تدريب الفتيات على الخياطة في الإسكندرية