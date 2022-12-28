شكرا لقرائتكم خبر عن سامح شكرى يرأس اجتماع مجلس إدارة الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ترأس وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الأربعاء، اجتماع مجلس إدارة الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.
وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية - فى تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" - " إن وزير الخارجية يرأس الآن اجتماع مجلس إدارة الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية..ذراع مصر التنموى فى القارة الإفريقية".
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع يناقش استراتيجية عمل الوكالة وخططها التنفيذية للعام المقبل.