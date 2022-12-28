شكرا لقرائتكم خبر عن سامح شكرى يرأس اجتماع مجلس إدارة الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأس وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الأربعاء، اجتماع مجلس إدارة الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.