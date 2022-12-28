شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة توضح طرق الوقاية من الإصابة بالسدة الرئوية.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان إنه للوقاية من المضاعفات المرتبطة بمرض الانسداد الرئوى المزمن لا بد من الإقلاع عن التدخين تماما للمساعدة فى تقليل فرص الإصابة بأمراض القلب وسرطان الرئة.

وأشارت وزارة الصحة والسكان إلى أنه للبد من الحصول علي التطعيم السنوى ضد الانفلونزا والتطعيم المنتظم ضد الالتهاب الناتج عن المكورات الرئوية لتقليل فرص الاصابة ببعض انواع العدوى أو الوقاية منها.

وكانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، فحص 1200 شخصًا ضمن حملة "صحة الرئة" تحت شعار "معاك للأفضل".

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة تستهدف الكشف المبكر عن مرض "الانسداد الرئوي"، بين المدخنين، باستخدام جهاز قياس وظائف التنفس، إلى جانب رفع الوعى الثقافى بخطورة التدخين، وضرورة الإقلاع عنه.

وأكد أهمية مكافحة التدخين فى ضوء مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي، انطلاقا من أن التدخين يعد أحد أسباب التغيرات المناخية، حيث انتشرت فرق الحملة فى الأماكن العامة وأماكن التجمعات والأسواق والمحال التجارية، لتقديم خدماتها للفئات المستهدفة من المواطنين، وضيوف مصر الكرام.