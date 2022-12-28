منطقة الكوربة شكل تانى.. شاهد كيف استعدت لرأس السنة.. صور

القاهرة - سامية سيد - تزينت شوارع منطقة الكوربة بمصر الجديدة بالقاهرة لاستقبال عيد الميلاد واحتفالات رأس السنة، حيث تم تزيين واجهات المبانى بالأنوار والتى ظهرت بشكل رائع بعد إنارتها، كما تم وضع شجرة كريسماس ضخمة بالميدان.

وتفقد الدكتور إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية واللواء حسام لبيب رئيس حى مصر الجديدة، شجرة عيد الميلاد بمنطقة الكوربة بمناسبة احتفالات رأس السنة وتهنئه سكان المنطقة بأعياد الميلاد، والتقاط صور تذكارية مع المارة أمام شجرة الكريسماس.

وفى السياق استعدت محافظة القاهرة لاستقبال عيد الميلاد واحتفالات رأس السنة، حيث نشرت هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة من خلال فرق العمل بالورش الإنتاجية بقسم التصميمات، أشجار الكريسماس المضيئه بمحور العروبة بصلاح سالم، تنفيذا لتوجيهات اللواء ايهاب الشرشابى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة للإدارة العامة للورش الإنتاجية برئاسة المهندس اسعد محمد مدير عام الورش.

ووجه رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة، بنشر شجر الكريسماس بالجزر الوسطى بالشوارع والميادين والمحاور الرئيسية فى إطار حرص الهيئة على وضع لمسات جمالية احتفالا بالعام الجديد وأعياد الميلاد المجيد بكافة أرجاء القاهرة.

ووصنعت هيئة نظافة القاهرة أشجار لتزيين الشوارع "أشجار الكريسماس"، حيث نقذت الورش الإنتاجية بالهيئة عدد كبير من أشجار الكريسماس استعدادا لتزيين حديقة صلاح سالم ومحور العروبة وعدد من ميادين القاهرة والمناطق العامة.

وفى السياق شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات والتجميل فى محيط الكنائس، استعدادًا لاحتفالات الأخوة الأقباط بأعياد الميلاد، وطالب محافظ القاهرة برفع كفاءة الشوارع المحيطة بالكنائس، والتأكد من إنارة أعمدة الشوارع وعملها بكفاءة، كما شدد محافظ القاهرة على رفع كافة السيارات المتهالكة والمتروكة بالشوارع وعدم السماح قطعيا بانتظار أى سيارات بمحيط الكنائس.