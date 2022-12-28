شكرا لقرائتكم خبر عن إحلال كلى وجزئى لـ18 مدرسة بالجيزة لمواجهة الكثافات الطلابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قرارا بتطوير 18 مدرسة بعدد من مراكز ومدن المحافظة لإقامة منشآت تعليمية حديثة تساهم في خفض الكثافات الطلابية، على أن تشمل جهود التطوير أعمال إحلال كلي وجزئى للمدارس الآتية:

1-مدرسة نكلا ابتدائي المؤجرة – القناطر

2-مدرسة الاتحاد الوطني – الوراق

3-مدرسة القطا الابتدائية – القناطر

4-مدرسة الإسماعيلية ع بنات – أوسيم

5-مدرسة أبو رواش – كرداسة

6-مدرسة السعودية بنين – العياط

7-مدرسة شركة السكر – الحوامدية

8-مدرسة طهما الإبتدائي – العياط

9-مدرسة إمبابة الإسماعيلية – شمال

10-مدرسة الشهيد اللواء/ نبيل فراج الابتدائية – العمرانية

11-مدرسة الفتح الابتدائية المشتركة - العمرانية

12-مدرسة مصطفى حجازي ت – أ مشتركة – القناطر

13-مدرسة كعيبش الابتدائية المشتركة – الهرم

14-مدرسة نكلا الإعدادية المشتركة – القناطر

15-مدرسة الزيدية الابتدائية المشتركة – أوسيم

16-مدرسة جزيرة محمد الإعدادية المشتركة – الوراق

17-مدرسة وردان الابتدائية المشتركة القديمة – القناطر

18-مدرسة بولاق الدكرور الابتدائية بنين – بولاق

وكانت المحافظة قد استقبلت العام الدراسى الحالي بدخول 33 مدرسة جديدة وتوسعات للخدمة، أسهمت فى توفير 562 فصلًا دراسيًا، بتكلفة بلغت 235,8 مليون جنيه، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والهيئة العامة للأبنية التعليمية، وذلك وفقا لخطة الدولة نحو تطبيق أحدث النظم والوسائل فى التعلم وتفتيت الكثافات الطلابية بالمدارس بالبؤر الساخنة، وذلك بناءً على توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وتحت قيادة أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة.

وأكد محافظ الجيزة، أن المدارس الجديدة ستساهم فى تقليل الكثافات الطلابية بالفصول، مؤكدًا حرص المحافظة الدائم على التعاون مع الجهات المعنية بالدولة والمجتمع المدنى لتوفير أراضى لبناء مدارس جديدة عليها لمواجهة الكثافة العالية داخل الفصول إضافة إلى مساهمة المجتمع المدنى فى بناء وتجهيز المدارس مشددًا على رئيس هيئة الأبنية التعليمية بالتأكد من توصيل المرافق للمدارس وتجهيزها بالأثاث اللازم قبل البدء فى العام الدراسى الجديد، ومنوها إلى أن رئيس مجلس الوزراء، قد وافق على تخصيص 38 قطعه أرض بإجمالى مساحة 159 ألف م2 لإنشاء 41 مدرسة بأحياء الطالبية والهرم وبولاق الدكرور وذلك خلال الخطه المقبلة، فى إطار سعى الدولة نحو الارتقاء بالمنظومة التعليمية.