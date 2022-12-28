شكرا لقرائتكم خبر عن معلومات الوزراء: مصر تتقدم 34 مركزًا بمؤشر التنمية البريدية لعام 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إنفوجراف يتناول مصر بمؤشر التنمية البريدية لعام 2022، وقد قفزت مصر 34 مركزًا فى المؤشر خلال 2022 لتأتى بذلك في المرتبة الـ 57 من بين 172 دولة، وذلك مقارنة بالمرتبة الـ 91 من بين 168 دولة في 2021.

وقد جاءت مصر في المرتبة الثانية عربيًّا وإفريقيًّا في مؤشر التنمية البريدية خلال 2022، وعلى مستوى المؤشرات الفرعية فقد حققت مصر مراكز متقدمة خلال 2022، جاءت مصر في المرتبة الـ 48 فى مؤشر الموثوقية والمرتبة الـ 59 في مؤشر الوصول، والمرتبة الـ 35 في مؤشر الملاءمة.

- مؤشر التنمية البريدية هو عبارة عن مؤشر متكامل يلقي الضوء على التطور البريدي في 172 دولة بجانب تحديد كفاءة مشغلي البريد في العالم إضافة إلى كيفية تعزيز التنمية البريدية وزيادة كفاءة البنية التحتية البريدية، وذلك من خلال 4 مؤشرات فرعية.