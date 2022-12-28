اعرف موعد انطلاق معارض "أهلا رمضان" لطرح السلع بأسعار مخفضة للمواطنين

القاهرة - سامية سيد - تنطلق معارض "أهلا رمضان" فى مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية اعتبارا من أول شهر يناير المقبل وتستمر حتى نهاية الكريم بهدف توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوفير كافة المنتجات وتأمين مخزون استراتيجى من كافة السلع الأساسية.

وستقوم مديريات التموين بالتنسيق مع الغرف التجارية بكافة المحافظات من أجل إنشاء شوادر ومعارض اهلا رمضان وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة على أن لا يقل عدد المعارض فى كل محافظة عن 5 معارض كذلك مشاركة كبرى السلاسل التجارية فى التخفيضات من خلال تخصيص ركن خاص واعتباره كفرع من فروع معرض اهلا رمضان، اضافة إلى طرح الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين كميات كبيرة من السلع الغذائية من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بأسعار مخفضة أيضا مع توفير منتجات الخضراوات والفاكهة وأيضا منتجات اللحوم والدواجن والأسماك.

وأكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أنه سيتم إنشاء معارض أهلا رمضان هذا العام بداية من الشهر القادم بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى ومجلس الوزراء، وذلك لتوفير كل احتياجات المواطنين من السلع وبتخفيضات مناسبة، لافتا إلى أن معارض اهلا رمضان سوف تنطلق بداية من 1-1-2023 بكل المحافظات وتستمر لنهاية شهر رمضان كما سيتم التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة والاتحاد العام للغرف التجارية لإنشاء غرفة عمليات مركزية مشتركة لمتابعة توافر السلع ومتابعة الإفراج عن مستلزمات الإنتاج بالتنسيق مع البنك المركزى المصري.