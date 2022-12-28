الرئيس السيسي:"والله السعيد اللى هيقدر يقف جنب القادرون باختلاف"

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القاهرة - سامية سيد - وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، التحية والتقدير لأسر قادرون باختلاف، قائلا: "كل التحية للأسر الأب والأم، لأن أنا أب وعارف كويس قوي اللى عنده أسرة بيبقا مهتم إزاى وبيشيل همهم جدا في كل شيء.. وفيه ناس كتير جدا بيفكروا لما نبقا مش موجودين في الدنيا هما هيعملوا إيه والأمر يمتد أكتر للقادرون".

وتابع الرئيس خلال حفل قادرون باختلاف: "بقولهم متشكرين وكتر خيركم وربنا يعينكم ويكافئكم على اللى انتو بتعملوه وهتعملوه لأبناءكم".

وجه الرئيس كلمته للشعب المصرى قائلا: " لكل إنسان بيسمعنا دلوقتي.. عاوزين نخلى بالنا من بعضنا.. ودايما إن قدرنا نعمل حاجة حلوة نعملها ومتستقلش العمل ده.. حد بيعدى وأنا موجود فى الشارع.. لو اللى بيعدى محتاج حد يساعده .. لو كل الناس جريت عليه علشان تعمل كده تفتكر حد الفرحة اللى هتخش عليه..احترام وتقدير وقبول والموضوع اكبر من كده وخليك أكثر إيجابية وسعة ورحمة عطاء كبير.. بقول الكلام ده، والله بحلف، السعيد اللى هيقدر يقف جنب القادرون".

وتابع الرئيس: "كان فيه أيام النبي عليه الصلاة والسلام صحابي اسمه جليب.. كان فقير جدا وضعيف وكان شكله ملوش حظ يعني.. فكان ده مقدر عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم.. وكان معندوش حاجة يلبسها لكنه كان مقدر.. الدرس ان النبي لما كان بيقربه كان بيعلمنا التقدير للضعاف واللى ظروفهم ليهم حظ عند ربنا.. والحظ ده يوم القيامة.. ومفيش حاجة مخلوقة في الوجود كده.. والملك ليه صاحب.. رب العباد شايف كل حاجة وبيطلع عليها".

واصل الرئيس: " كلام كتير قوي لما بلاقى مواقع التواصل بتتكلم.. بتتمنى يكون فيه حاجات كتير تساعد الآخر.. قادرون خطوة قليلة قوى.. ولو عملنا هنعمل حاجة جميلة على الأسر، لأنهم لما بيلاقوا أن المجتمع بيمارس الحب بيبقا سعيد هو كمان".