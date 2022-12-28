شاب من "قادرون باختلاف": طلباتى بتتحقق من رئيس وحكومة بيقدموا كل الدعم

القاهرة - سامية سيد - شارك الشاب محمد مصطفى من القادرين باختلاف فى تقديم الجزء الثانى من حفل "قادرون باختلاف"، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، قائلا: "صباح الخير يا ريس.. صباح الخير على السادة الحضور.. أنا محمد مصطفي.. بطل تنس الطاولة فى الاتحاد المصرى للإعاقات الذهنية ونادى الزمالك احنا القادرون باختلاف.. صوتى بيوصل.. طلباتى بتحقق من رئيس وحكومة بيقدموا كل السند والدعم".

شهدت فعاليات احتفالية "قادرون باختلاف"، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، عرض فيلم تسجيلى بعنوان: "أبطال الحكاية"، والذى استعرض بطولات وتضحيات أصحاب الهمم ودور الأسرة فى دعمهم.

وكان الرئيس السيسى، قد شهد حفل "قادرون باختلاف"، خلال العام الماضى، وقال خلال كلمته: "اليوم نرى فى أبنائنا من ذوى الهمم، ما يجعلنا نفتخر ونعتز بما وصلوا إليه، وما حققوه من إنجازات غير مسبوقة فى مختلف المحافل والمناسبات مما يعكس القدرات الاستثنائية التى يتمتعون بها وإمكانياتهم غير المحدودة، على مجابهة التحديات وتجاوزها وهو ما يعزز فى ذات الوقت من طموحاتنا وتطلعاتنا تجاههم ويدفعنا إلى بذل الغالى والنفيس، فى سبيل تمكينهم وتنمية مهاراتهم، وإتاحة الخدمات التدريبية والتأهيلية لهم واكتشاف مواهبهم وصقل إبداعاتهم الكامنة".