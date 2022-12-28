شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: الدستور والقوانين حصن "القادرون باختلاف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسي مازحا: "هنحاسب بتوع التربية الرياضية وبتوع الإعلام.. وهيبقا يوم النهاردة".. جاء ذلك ردا على حديث محمود أحمد بطل مصر في ألعاب القوى، بشأن حرمان القادرون باختلاف من الانضمام إلى كلية الاعلام والتربية الرياضية.

وأضاف الرئيس السيسى قائلا: " لا ميرضنيش ..الكلام اللى بتقوله مهم قوى.. ومن كام يوم كنت بقول أن الدولة مبتعتمدش في إدارتها على الأماني والنصح وتوجيه الكلام ولكن تدير أمورها من خلال قوانين ونظم في كل شيء.. طيب نناشد فلان يعمل أو ناس تخلى بالها.. الدولة بتعمل قوانين تؤمن الأفكار اللى بتتكلم فيها، وماشيين في ده، وده مشوار مش قليل، لأن حجم القوانين مش بس للشباب والشابات البرلمان يتصدى ليها.. فيه في الدستور والقوانين تحصين للقادرون ونسبة معينة من الوظائف في الدولة وقطاع حكومي وخاص وفى كل حتة".

وتابع الرئيس حديثه لمحمود: "متتألمش من موضوع الكلية.. هنشوف مع وزير التعليم العالى إيه الحكاية.. محتاجين نبقا كلنا مع بعض".