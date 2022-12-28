شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يرد التحية على شابة من "قادرون باختلاف" بلغة الإشارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبرت الشابة ضحي من "قادرون باختلاف"، عن سعادتها بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بلغة الإشارة، ورد عليها الرئيس التحية بنفس الطريقة. وقالت الشابة ضحي بلغة الإشارة وذكره الإعلامي إبراهيم فايق: "الصم والمكفوفين والإعاقة الحركية وكل القادرون باختلاف فى مصر.. هل المواصلات الجديدة هتكون متاحة لهم ومجهزة؟". جاوب الرئيس عبد الفتاح السيسي: "مش بس المواصلات وكل المدن الجديدة اللى بنعملها حريصين أن نحقق فيها المعايير تسهل وتيسر لكل القادرين باختلاف .. الحركة بسهولة.. هل اللى بنعمله جوه القاهرة.. كل شيء ممكن يوفر وييسر كل أبناء القادرين باختلاف".