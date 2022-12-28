الرئيس السيسي: أكثر حاجة بتفرحنى مشاركتى فى يوم "قادرون باختلاف"

وأجاب الرئيس السيسي على سؤال رحمة قائلا: "اليوم ده أكثر حاجة بتفرحني وبيكون يوم جميل.. ومش بفرح بمزاجي أنا بفرح معاكم.. وأنا بلاقي نفسي فرحان بيكم.. ربنا سبحانه وتعالي بيجعلكم فرح.. لو الناس تعرف هتلاقيهم وقفوا وأنتوا نازلين على السلالم.. والعربيات تقف وأنتوا بتعدوا.. دى حكمة ربنا.. الفرحة الكبيرة جدا بتاعت اليوم ده.. بخرج كأنى اتغسلت".

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012