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الرئيس السيسي عن طفلة غالبها النوم بحفل قادرون باختلاف: مستنى وممكن أقعد ساعة

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القاهرة - سامية سيد - داعب الرئيس عبدالفتاح السيسى، الإعلامى إبراهيم فايق، خلال فقرة "إسأل الرئيس" بعدما غافل طفلة النعاس، قائلا: "لو بنتنا اللى نامت.. سبها هى مع ربنا بقا.. وأنا مستنى.. ممكن أقعد ساعة".

 

وقالت الطفلة تاليا خلال حفل قادرون باختلاف: "ازى حضرتك يا فخامة الرئيس صباح الخير..ورد الرئيس: صباح النور على البنور.

 

وسالت الطفلة الرئيس قائلة: "بسال الرئيس: حضرتك عندك احفاد؟ ازاى بتعقد معاهم وسط المشاغل".

 

رد الرئيس: "أيوه عندى أحفاد ويوم الجمعة بعد الصلاة بتغذا معاهم فى الغالب وبيبقا فيه فرصة اتكلم معاهم وأقعد معاهم".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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