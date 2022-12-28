الرئيس السيسي: "أصعب موقف عدى عليا كان فى 2011.. كنت ببكى على مصر"

القاهرة - سامية سيد - سأل الشاب رامز من "قادرون باختلاف".. 17 عاما فى الثانوية العامة ولديه قدرة على مونتاج الصور والفيديوهات، سؤالا للرئيس عبد الفتاح السيسي: "ازيك يا فخامة الرئيس.. ممكن تقولى أصعب موقف عدى على حضرتك خلال التواجد فى القوات المسلحة"؟.

ورد الرئيس عبد الفتاح السيسى على السؤال، ضمن النسخة الرابعة من "قادرون باختلاف": "أصعب وقت عليا كان فى 2011.. والله يعلم ما فى نفسى فى اللى انا بقوله ده.. انا كنت ببكى على مصر يا بني.. كنت ببكى على مصر.. حسيت أن ممكن أن الأمور تخرج عن السيطرة والبلد تخش فى دوامة كبيرة جدا من الخراب والدمار.. وكنت عارف أن عدد مش قليل وظروفنا صعبة.. وتدخل فى أمور زى كده.. وكنت حاسس بالخطر الشديد.. ومن ساعتها لغاية دلوقتى بدون مبالغة.. وأنا فى الوقت ده مكنشى باين عليا سن خالص.. أنا بكلمك بجد.. هاتوا صورى فى الفترة دى قبل 2011.. سنى لا يتخطى 30 عاما.. لكن اللى حصل والخوف على البلد والناس".

وتابع الرئيس السيسي: "أكثر حاجة صعبة أنك تشعر أن أهلك وناسك ممكن يضيعوا وأنت مش عارف حاجة.. وفيه ناس كتير فى مصر وفى الجيش عندهم القلق والخوف أن الأمور تخرج وتبقى فيه حاجة صعبة لمصر.. لكن وانا بقولها بعد أكثر من 10 سنوات".

وأكمل الرئيس السيسي: "لازم تعرف.. اللى حمى مصر ربنا سبحانه وتعالي.. وأنا من الناس اللى ممكن شايفين حجم الدمار اللى البلد تدخل فيه لسنين طويلة.. 20 و30 و40 سنة الله أعلم.. محدش حمى البلد إلا ربنا.. البلاد اللى جبنا دخل ومش رجع.. بلدنا ظروفها أصعب.. ولو كان حصل شكل من أشكال الاقتتال.. فى 2012 و2013.. نقدر نقول أن الجيش والشرطة والدولة دفعت ثمن كبير اوي.. طب أنا تقديرى أن ربنا حمى البلد حبا وتقديرا لمصر وشعب مصر.. الحمد لله أنه نجانا من ده كله وعداها بسلام.. وان شاء الله تبقى بفضل الله اللى جاى أفضل أن شاء الله".