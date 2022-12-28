مصر للطيران للخدمات الأرضية تجدد التعاقد مع شركة طيران الاتحاد

القاهرة - سامية سيد - استقبل المهندس إبراهيم فوزى العضو المنتدب التنفيذى لشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية وفدًا من شركة طيران الاتحاد لتجديد التعاقد، وتعزيز التعاون المشترك فى مجال الخدمات الأرضية التى تقدمها مصر للطيران لرحلات شركة طيران الاتحاد، وذلك فى ضوء توجيهات وزارة الطيران المدنى والشركة القابضة لمصر للطيران بالحفاظ على عملاء الشركة الحاليين وجذب عملاء جدد لمصر للطيران من شركاء الصناعة.

وفى هذا السياق رحب فوزى بوفد طيران الاتحاد، مؤكدًا على العلاقات القوية التى تجمع بين الشركتين وضرورة الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لكافة العملاء من شركات الطيران، وأضاف أن مصر للطيران للخدمات الأرضية تقدم الخدمة بأعلى مستويات الجودة بما يتماشى مع المقاييس العالمية.

ومن جانبهم قدم أعضاء وفد شركة طيران الاتحاد التهنئة للمهندس إبراهيم فوزى على توليه رئاسة شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، وأعربوا عن سعادتهم بهذا اللقاء وحفاوة الإستقبال، مؤكدين على مستوى الخدمة المتميز المقدم من شركة مصرللطيران، وعلى أهمية تعزيز العلاقات بين الشركتين بما يخدم مصلحة الطرفين، مؤكدين أن دلالة ثقتهم المطلقة فى شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية هى تجديد التعاقد لاستمرار تقديم الخدمة لرحلات الشركة.

حضر اللقاء من جانب شركة طيران الاتحاد أنطونيو ترجليو مدير عام التعاقدات وخدمات المطارات، وأمل بزيبر مدير التعاقدات، وخلف طاهر مدير خدمات المطار، وفارس حبيب مدير طيران الاتحاد بالقاهرة، ومن جانب مصر للطيران نانسى عمر مدير عام التسويق والاتفاقيات بشركة مصرللطيران للخدمات الأرضية.