شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يشاهد فيلما عن تضحيات وبطولات "قادرون باختلاف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأثر الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مشاهدة فيلم تسجيلي عن تضحيات وبطولات "قادرون باختلاف"، ضمن فعاليات الاحتفالية الرابعة. وتحدث والد أحد الشباب خلال الفيلم التسجيلي باكيا: "أنا خايف علي ابني لو موت وسبته". وشهدت فعاليات احتفالية "قادرون باختلاف"، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، عرض فيلم تسجيلى بعنوان: "أبطال الحكاية"، والذي استعرض بطولات وتضحيات أصحاب الهمم ودور الأسرة في دعمهم.