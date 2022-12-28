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3 بطلات من أصحاب الهمم يستعرضن بطولاتهن أمام الرئيس السيسى

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القاهرة - سامية سيد - شاركت الفنانة كندة علوش، مع 3 بطلات من أصحاب الهمم فى النسخة الرابعة من "قادرون باختلاف" بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث أكدن أن الأسرة هى التى دعمت ووقفت بجوارهن، قائلا: "احنا لينا لزمة جدا ولينا دور كبير فى المجتمع".

 

 

وقالت الفنانة كندة علوش: "بقدم التحية لكل أب وأم وقادرة اخيل المشوار الصعب.. قادرة اتخيل الدموع والتحدي.. هما الأبطال الحقيقيين.. شكرا سيادة الرئيس.. بفضل قادرون باختلاف.. فخورين بما تحقق لأصحاب الهمم".

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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