3 بطلات من أصحاب الهمم يستعرضن بطولاتهن أمام الرئيس السيسى

القاهرة - سامية سيد - شاركت الفنانة كندة علوش، مع 3 بطلات من أصحاب الهمم فى النسخة الرابعة من "قادرون باختلاف" بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث أكدن أن الأسرة هى التى دعمت ووقفت بجوارهن، قائلا: "احنا لينا لزمة جدا ولينا دور كبير فى المجتمع".

وقالت الفنانة كندة علوش: "بقدم التحية لكل أب وأم وقادرة اخيل المشوار الصعب.. قادرة اتخيل الدموع والتحدي.. هما الأبطال الحقيقيين.. شكرا سيادة الرئيس.. بفضل قادرون باختلاف.. فخورين بما تحقق لأصحاب الهمم".