شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الإعاقات الذهنية: سنتقدم بطلب لاستضافة بطولة العالم يناير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت المهندسة أمل مبدى رئيس الاتحاد المصرى للإعاقات الذهنية، خلال حفل قادرون باختلاف بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن تقدم الاتحاد في يناير المقبل بطلب استضافة مصر لبطولة العالم للاعاقات الذهنية في 2027.

وكان الرئيس السيسي، قد شهد حفل "قادرون باختلاف"، خلال العام الماضي، وقال خلال كلمته اليوم نرى في أبنائنا من ذوي الهمم، ما يجعلنا نفتخر ونعتز بما وصلوا إليه، وما حققوه من إنجازات غير مسبوقة في مختلف المحافل والمناسبات مما يعكس القدرات الاستثنائية التي يتمتعون بها وإمكانياتهم غير المحدودة، على مجابهة التحديات وتجاوزها وهو ما يعزز في ذات الوقت من طموحاتنا وتطلعاتنا تجاههم ويدفعنا إلى بذل الغالي والنفيس، في سبيل تمكينهم وتنمية مهاراتهم، وإتاحة الخدمات التدريبية والتأهيلية لهم واكتشاف مواهبهم وصقل إبداعاتهم الكامنة.

وتابع الرئيس السيسي: "أود أن أغتنم هذه الفرصة، لأوجه جميع الجهات المعنية بالدولة للعمل على وضع المزيد من البرامج والخطط واتخاذ ما يلزم من إجراءات تنفيذية تستهدف تمكين ذوي الهمم، ودمجهم في جميع المشروعات والمبادرات القومية، التي تقوم الدولة بتنفيذها ولتكن جهود تمكين أبنائنا من ذوي الهمم، جزءًا لا يتجزأ، من الأولويات التي تستهدف الارتقاء بحياة المواطنين بوجه عام".