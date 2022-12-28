شكرا لقرائتكم خبر عن محمد ونادين فى "قادرون باختلاف": "عشنا أيام حلوة واتعلمنا حاجات كتير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت البطلة من قادرون باختلاف"، نادين ناجى: "أنا عندى 25 سنة.. بطلة العالم فى الكاراتيه.. ومن السنة اللى فاتت حصل حاجات كتيرة حلوة روحنا كلية الشرطة والحربية والصاعقة وجوية".

وقال محمد عماد، خلال حفل قادرون باختلاف بحضور الرئيس السيسي: "عندى 23 سنة خريج كلية لغات جامعة الأزهر: "عشنا أيام حلوة واتعلمنا حاجات كتير.. أكبر قائد فى كل مكان هو وزملائه كانوا فى استقبالنا فى كل مكان".