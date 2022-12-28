وزير الكهرباء لـ"الخليج 365": تطوير المنظومة الطبية استجابة للعاملين

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الإنجازات الغير مسبوقة التى حققها قطاع الكهرباء خلال السنوات الماضية لم تكن تتحقق إلا بالعمل الجاد والالتزام لجميع العاملين بالوزارة من أكبر قيادة لأصغر عامل، موكدا أن حقوق العاملين بشكل عام وحقوقهم الطبية بشكل خاص على رأس أولويات الوزارة.

وأوضح شاكر فى تصريحات خاصة لـ "الخليج 365 "، أن الوزارة ممثلة فى الشركة القابضة لكهرباء مصر تقوم حاليا بدراسة الملف الطبى للعاملين ليتم تطوير المنظومة بالكامل وتقديم خدمة طبية على أعلى مستوى تليق بالعاملين بقطاع الكهرباء وعدم السماح بتضرر أى موظف مهما كان منصبه.

وقال الوزير، إن الأيام القليلة المقبلة ستشهد قرارات تصب فى مصلحة العاملين بالوزارة وشركاتها التابعة فيما يخص الخدمة الطبية، لافتا إلى أن حصول العاملين بالوزارة على خدمة طبية على أعلى مستوى حق أصيل من حقوق العاملين.

وتابع شاكر، أنه يتابع بنفسه شكاوى العاملين بالوزارة من تراجع مستوى الخدمة الطبية على مستوى جميع شركات القطاع قائلا "قريبا جدا ستنتهى هذه الأزمة وسيشعر العاملين بالوزارة بمدى اهتمام قيادتهم بمطالبهم".

الجدير بالذكر أن شركة الخدمات الطبية هى شركة تابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر تضم كافة الإدارات الطبية التابعة لشركات توزيع الكهرباء ونقل الكهرباء وانتاج الكهرباء لخدمة 150 ألف موظف، وذلك بهدف تحسين مستوى الخدمة الطبية للعاملين بقطاع الكهرباء وتقديم خدمة طبية متميزة فى أقرب مكان لموظف الكهرباء من جميع المستويات الوظيفية، لكنها تلاقى سخطا كبيرا لأنها لم تقم بالدور المطلوب بل وصل الأمر إلى أنها أصبحت سبب شكواهم المستمرة وآلامهم التى تبحث عن علاج.