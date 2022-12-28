شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي مرحبا بطفلة إماراتية من أصحاب الهمم: "بنحبكم كتير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالطفلة مريم من أصحاب الهمم من دولة الإمارات والمشاركة فى حفل "قادرون باختلاف"، قائلا: "أهلا وسهلا بيكى وبكل أهل الإمارات اللى موجودين النهادرة واللى هناك.. احنا بنحبكم كتير".

وشهدت النسخة الرابعة، من حفل "قادرون باختلاف"، بحضور الرئيس السيسي، مشاركة من أصحاب الهمم من الدول العربية، حيث شاركت الطفلة مريم حمدان، من دولة الإمارات العربية المتحدة، وعبرت عن سعادتها بالمشاركة.

وقالت الطفلة مريم: "أنا عمرى 11 سنة.. أنا اليوم سفيرة للطفل وأتمنى أن أكون سفيرة لبلادى فى المستقبل.. وحرصت على المشاركة واشكر حضرتك فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعوتي أنا وإخواني للمشاركة في حفل "قادرون باختلاف".. وبنحب مصر أنا والشعب الإماراتي".