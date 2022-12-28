"مريم" طفلة إماراتية من ذوى الهمم: شكرا الرئيس السيسي.. وأنا وشعبى بنحب مصر

القاهرة - سامية سيد - شهدت النسخة الرابعة، من حفل "قادرون باختلاف"، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشاركة من أصحاب الهمم من الدول العربية، حيث شاركت الطفلة مريم حمدان، من دولة الإمارات العربية المتحدة، وعبرت عن سعادتها بالمشاركة.

وقالت الطفلة مريم: "أنا عمرى 11 سنة.. أنا اليوم سفيرة للطفل وأتمنى أن أكون سفيرة لبلادى فى المستقبل.. وحرصت على المشاركة.. وأشكر حضرتك فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى على دعوتى أنا وإخوانى للمشاركة فى حفل "قادرون باختلاف".. وبنحب مصر أنا والشعب الإماراتى".